Як повернутися до служби після СЗЧ: роз'яснення та контакти від ДБР

ДБР опрацювало новий механізм для військовослужбовців СЗЧ.

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У Державному бюро розслідувань наголошують, що багато військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ, не наважуються повернутися до служби через страх, що що після повернення його чекатимуть лише покарання та нескінченна бюрократія.

Водночас у ДБР підкреслюють, що держава створила механізм для повернення військових до строю, а завдання слідчих полягає у тому, щоб допомогти пройти всі передбачені законом процедури та якнайшвидше поновити службу.

У відомстві зазначають, що за кожним випадком самовільного залишення частини стоять різні життєві обставини. Серед причин — виснаження після тривалих бойових дій, наслідки поранень, психологічні труднощі, сімейні проблеми та інші складні ситуації. Разом із тим у Бюро наголошують, що у травні розробили новий механізм, який дозволяє слідчим оперативно виконувати весь комплекс процесуальних дій щодо підготовки до закриття кримінального провадження за ст. 407 ККУ (Самовільне залишення частини або місця служби).

Хоча механізм почав діяти лише у травні цього року. Але вже за перший місяць ним скористалися понад 1,7 тисячі військовослужбовців, їхніх представників.

Звернутися до ДБР можна через територіальні управління Бюро телефоном, електронною поштою або за допомогою спеціальної форми на офіційному сайті. Також заповнене клопотання можна надіслати на електронну адресу [email protected].

Куди звертатися:

телефоном

ТУ Київ — (044) 339 51 35

ТУ Краматорськ — (044) 339 57 25

ТУ Львів — (0800) 350 356

ТУ Мелітополь — (061) 239 96 29

ТУ Миколаїв — (0800) 350 357

ТУ Полтава — (0800) 350 352

ТУ Хмельницький — (0382) 69 98 20

заповнити форму на сайті

електронною поштою:

Кол-центр надає первинну інформацію запитувачу про стан кримінального провадження та передає інформацію слідчому.

Слідчий вирішує проблеми по суті.

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