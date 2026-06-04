  1. В Україні

Як повернутися до служби після СЗЧ: роз'яснення та контакти від ДБР

22:00, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДБР опрацювало новий механізм для військовослужбовців СЗЧ.
Як повернутися до служби після СЗЧ: роз'яснення та контакти від ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюро розслідувань наголошують, що багато військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ, не наважуються повернутися до служби через страх, що що після повернення його чекатимуть лише покарання та нескінченна бюрократія.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас у ДБР підкреслюють, що держава створила механізм для повернення військових до строю, а завдання слідчих полягає у тому, щоб допомогти пройти всі передбачені законом процедури та якнайшвидше поновити службу.

У відомстві зазначають, що за кожним випадком самовільного залишення частини стоять різні життєві обставини. Серед причин — виснаження після тривалих бойових дій, наслідки поранень, психологічні труднощі, сімейні проблеми та інші складні ситуації. Разом із тим у Бюро наголошують, що у травні розробили новий механізм, який дозволяє слідчим оперативно виконувати весь комплекс процесуальних дій щодо підготовки до закриття кримінального провадження за ст. 407 ККУ (Самовільне залишення частини або місця служби).

Хоча механізм почав діяти лише у травні цього року. Але вже за перший місяць ним скористалися понад 1,7 тисячі військовослужбовців, їхніх представників.

Звернутися до ДБР можна через територіальні управління Бюро телефоном, електронною поштою або за допомогою спеціальної форми на офіційному сайті. Також заповнене клопотання можна надіслати на електронну адресу [email protected].

Куди звертатися:

телефоном

  • ТУ Київ — (044) 339 51 35
  • ТУ Краматорськ — (044) 339 57 25
  • ТУ Львів — (0800) 350 356
  • ТУ Мелітополь — (061) 239 96 29
  • ТУ Миколаїв — (0800) 350 357
  • ТУ Полтава — (0800) 350 352
  • ТУ Хмельницький — (0382) 69 98 20

заповнити форму на сайті

електронною поштою:

Кол-центр надає первинну інформацію запитувачу про стан кримінального провадження та передає інформацію слідчому.

Слідчий вирішує проблеми по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна ДБР військовослужбовці СЗЧ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо правил кваліфікаційного оцінювання: колегія чи пленарний склад

Конституційний Суд України відкрив провадження у справі, що може змінити систему кваліфікаційного оцінювання суддів після перегляду підходів ВП ВС і поставити під сумнів процедури ВККС.

Україна змінює правила ввезення пожежної техніки, незважаючи на порушення домовленостей з МВФ

Пожежну техніку пропонують дозволити ввозити як гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств.

Віталій Уркевич, суддя Великої Палати Верховного Суду, розповів про єдність практики, «подвійну оренду» та нові стандарти захисту прав бізнесу

Віталій Уркевич в ексклюзивному інтерв'ю для «Судово-юридичної газети» розповів про євроінтеграційні реформи, практику Верховного Суду, межі медійного тиску громадськості на суддів та рекомендації Венеційської комісії щодо дисциплінарної відповідальності.

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Суддів зобов’яжуть розкривати родинні зв’язки: Комітет ВРУ схвалив нові правила

Комітет з питань правової політики підтримав нові правила декларування доброчесності суддів, але питання — перевірку суддів Верховного Суду — відтермінував.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]