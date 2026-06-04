Як повернутися до служби після СЗЧ: роз'яснення та контакти від ДБР
У Державному бюро розслідувань наголошують, що багато військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ, не наважуються повернутися до служби через страх, що що після повернення його чекатимуть лише покарання та нескінченна бюрократія.
Водночас у ДБР підкреслюють, що держава створила механізм для повернення військових до строю, а завдання слідчих полягає у тому, щоб допомогти пройти всі передбачені законом процедури та якнайшвидше поновити службу.
У відомстві зазначають, що за кожним випадком самовільного залишення частини стоять різні життєві обставини. Серед причин — виснаження після тривалих бойових дій, наслідки поранень, психологічні труднощі, сімейні проблеми та інші складні ситуації. Разом із тим у Бюро наголошують, що у травні розробили новий механізм, який дозволяє слідчим оперативно виконувати весь комплекс процесуальних дій щодо підготовки до закриття кримінального провадження за ст. 407 ККУ (Самовільне залишення частини або місця служби).
Хоча механізм почав діяти лише у травні цього року. Але вже за перший місяць ним скористалися понад 1,7 тисячі військовослужбовців, їхніх представників.
Звернутися до ДБР можна через територіальні управління Бюро телефоном, електронною поштою або за допомогою спеціальної форми на офіційному сайті. Також заповнене клопотання можна надіслати на електронну адресу [email protected].
Куди звертатися:
телефоном
- ТУ Київ — (044) 339 51 35
- ТУ Краматорськ — (044) 339 57 25
- ТУ Львів — (0800) 350 356
- ТУ Мелітополь — (061) 239 96 29
- ТУ Миколаїв — (0800) 350 357
- ТУ Полтава — (0800) 350 352
- ТУ Хмельницький — (0382) 69 98 20
заповнити форму на сайті
електронною поштою:
- ТУ Київ — [email protected]
- ТУ Краматорськ — [email protected]
- ТУ Львів — [email protected]
- ТУ Мелітополь — [email protected]
- ТУ Миколаїв — [email protected]
- ТУ Полтава — [email protected]
- ТУ Хмельницький — [email protected]
Кол-центр надає первинну інформацію запитувачу про стан кримінального провадження та передає інформацію слідчому.
Слідчий вирішує проблеми по суті.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.