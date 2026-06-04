Как вернуться в службу после СЗЧ: разъяснения и контакты от ГБР

ГБР проработало новый механизм для военнослужащих СЗЧ.

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В Государственном бюро расследований подчеркивают, что многие военнослужащие, находящиеся в СЗЧ, не решаются вернуться к службе из-за страха, что после возвращения их будут ждать только наказание и бесконечная бюрократия.

В то же время в ГБР подчеркивают, что государство создало механизм для возвращения военных в строй, а задача следователей заключается в том, чтобы помочь пройти все предусмотренные законом процедуры и как можно быстрее восстановить службу.

В ведомстве отмечают, что за каждым случаем самовольного оставления части стоят разные жизненные обстоятельства. Среди причин — истощение после длительных боевых действий, последствия ранений, психологические трудности, семейные проблемы и другие сложные ситуации. Вместе с тем в Бюро подчеркивают, что в мае разработали новый механизм, который позволяет следователям оперативно выполнять весь комплекс процессуальных действий по подготовке к закрытию уголовного производства по ст. 407 УК Украины (Самовольное оставление части или места службы).

Хотя механизм начал действовать только в мае этого года, уже за первый месяц им воспользовались более 1,7 тысячи военнослужащих и их представителей.

Обратиться в ГБР можно через территориальные управления Бюро по телефону, электронной почте или с помощью специальной формы на официальном сайте. Также заполненное ходатайство можно направить на электронный адрес [email protected].

Куда обращаться:

по телефону

ТУ Киев — (044) 339 51 35

ТУ Краматорск — (044) 339 57 25

ТУ Львов — (0800) 350 356

ТУ Мелитополь — (061) 239 96 29

ТУ Николаев — (0800) 350 357

ТУ Полтава — (0800) 350 352

ТУ Хмельницкий — (0382) 69 98 20

заполнить форму на сайте

электронной почтой:

Колл-центр предоставляет первичную информацию заявителю о состоянии уголовного производства и передает информацию следователю.

Следователь решает вопросы по существу.

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