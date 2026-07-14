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Продажа продуктов с рук в неустановленных местах: когда можно получить штраф

21:09, 14 июля 2026
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Торговля «с рук» на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах влечет наложение штрафа.
Продажа продуктов с рук в неустановленных местах: когда можно получить штраф
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Госпродпотребслужба предупредила о рисках приобретения пищевых продуктов в местах стихийной торговли. Значительная часть обращений граждан касается продуктов ненадлежащего качества, которые продаются с нарушением требований безопасности.

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В ведомстве подчеркнули, что продукты, которые продаются в неустановленных местах, из транспорта, не оборудованного надлежащим образом, в антисанитарных условиях и без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы, могут представлять реальную угрозу для здоровья потребителей.

Госпродпотребслужба напомнила, что официальными местами для торговли пищевыми продуктами являются продовольственные магазины и агропродовольственные рынки.

С 5 декабря 2024 года в Украине действуют Гигиенические требования к агропродовольственным рынкам. Согласно им, пищевые продукты должны соответствовать требованиям законодательства относительно безопасности и отдельных показателей качества, храниться с соблюдением необходимого температурного режима, сопровождаться документами в соответствии с законодательством, отвечать установленным параметрам безопасности, а также быть надлежащим образом маркированными или содержать необходимую информацию для потребителя.

В то же время в Госпродпотребслужбе отметили, что недопущение торговли в неустановленных местах относится к компетенции органов Национальной полиции и органов местного самоуправления в соответствии с законами Украины «О Национальной полиции» и «О местном самоуправлении в Украине».

Согласно статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях, торговля «с рук» на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах влечет за собой наложение штрафа.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», онлайн-заказ продуктов питания стал привычным для многих украинцев, однако вместе с удобством растут и риски приобрести товар неизвестного происхождения или ненадлежащего качества. Чтобы избежать неприятностей, перед оформлением покупки стоит убедиться, что продавец работает легально, а покупателю предоставляют полную информацию о продукции.

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штраф / штрафы Госпродпотребслужба продукты

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