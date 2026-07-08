Не спешите оплачивать: что нужно проверить перед покупкой продуктов онлайн
Онлайн-заказ продуктов питания стал повседневной частью жизни для многих украинцев, однако вместе с удобством возрастают и риски приобрести товар неизвестного происхождения или ненадлежащего качества.
Чтобы избежать неприятностей, перед оформлением покупки стоит убедиться, что продавец работает легально, а покупателю предоставляют полную информацию о продукции.
Украинцам напомнили, на какие детали следует обращать особое внимание при покупке продуктов питания через интернет.
Какая информация о пищевом продукте должна быть в интернет-магазине
Прежде всего потребителям стоит проверить, содержит ли страница товара обязательную информацию о пищевом продукте. Ее перечень определен Законом Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов».
В частности, на странице товара должны быть указаны:
- наименование пищевого продукта;
- перечень ингредиентов;
- условия хранения;
- наименование и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов, ответственного за информацию о продукте;
- другие обязательные сведения, предусмотренные законодательством.
Какие данные о продавце должны быть опубликованы
Помимо информации о самом товаре, важно проверить данные о продавце.
В соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции» продавец обязан предоставить покупателю информацию, позволяющую его идентифицировать.
На странице интернет-магазина, в частности, должны быть указаны:
- полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество физического лица-предпринимателя;
- местонахождение (адрес);
- контактные данные для связи — телефон, электронная почта или другие средства коммуникации;
- код ЕГРПОУ (для юридического лица) либо регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для ФЛП, если это предусмотрено законодательством);
- другие сведения, определенные законодательством.
Почему стоит проверять, кто продает продукты
В Госпродпотребслужбе обратили внимание, что все чаще пищевые продукты продают не только через интернет-магазины, но и через сайты совместного доступа, онлайн-платформы объявлений и социальные сети.
При этом нередко продавцами выступают обычные физические лица, не зарегистрированные в качестве субъектов хозяйствования.
Когда Госпродпотребслужба может защитить права покупателя
В пределах предоставленных законом полномочий служба может осуществлять государственный надзор только в отношении официально зарегистрированных субъектов хозяйствования.
Поэтому при покупке пищевых продуктов у неофициалных продавцов возможности государственного контроля и защиты прав потребителей существенно ограничены.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сделать онлайн-покупки более безопасными, а также снизить риск приобретения продукции неизвестного происхождения или ненадлежащего качества.
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