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Не спешите оплачивать: что нужно проверить перед покупкой продуктов онлайн

07:00, 8 июля 2026
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Эксперты советуют обращать внимание не только на цену, но и на обязательные сведения о продукте, а также данные о продавце.
Не спешите оплачивать: что нужно проверить перед покупкой продуктов онлайн
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Онлайн-заказ продуктов питания стал повседневной частью жизни для многих украинцев, однако вместе с удобством возрастают и риски приобрести товар неизвестного происхождения или ненадлежащего качества.

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Чтобы избежать неприятностей, перед оформлением покупки стоит убедиться, что продавец работает легально, а покупателю предоставляют полную информацию о продукции.

Украинцам напомнили, на какие детали следует обращать особое внимание при покупке продуктов питания через интернет.

Какая информация о пищевом продукте должна быть в интернет-магазине

Прежде всего потребителям стоит проверить, содержит ли страница товара обязательную информацию о пищевом продукте. Ее перечень определен Законом Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов».

В частности, на странице товара должны быть указаны:

  • наименование пищевого продукта;
  • перечень ингредиентов;
  • условия хранения;
  • наименование и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов, ответственного за информацию о продукте;
  • другие обязательные сведения, предусмотренные законодательством.

Какие данные о продавце должны быть опубликованы

Помимо информации о самом товаре, важно проверить данные о продавце.

В соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции» продавец обязан предоставить покупателю информацию, позволяющую его идентифицировать.

На странице интернет-магазина, в частности, должны быть указаны:

  • полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество физического лица-предпринимателя;
  • местонахождение (адрес);
  • контактные данные для связи — телефон, электронная почта или другие средства коммуникации;
  • код ЕГРПОУ (для юридического лица) либо регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для ФЛП, если это предусмотрено законодательством);
  • другие сведения, определенные законодательством.

Почему стоит проверять, кто продает продукты

В Госпродпотребслужбе обратили внимание, что все чаще пищевые продукты продают не только через интернет-магазины, но и через сайты совместного доступа, онлайн-платформы объявлений и социальные сети.

При этом нередко продавцами выступают обычные физические лица, не зарегистрированные в качестве субъектов хозяйствования.

Когда Госпродпотребслужба может защитить права покупателя

В пределах предоставленных законом полномочий служба может осуществлять государственный надзор только в отношении официально зарегистрированных субъектов хозяйствования.

Поэтому при покупке пищевых продуктов у неофициалных продавцов возможности государственного контроля и защиты прав потребителей существенно ограничены.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сделать онлайн-покупки более безопасными, а также снизить риск приобретения продукции неизвестного происхождения или ненадлежащего качества.

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