Не поспішайте оплачувати: що потрібно перевірити перед купівлею продуктів онлайн

Експерти радять звертати увагу не лише на ціну, а й на обов'язкові відомості про продукт та дані продавця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Онлайн-замовлення продуктів харчування стало буденністю для багатьох українців, однак разом зі зручністю зростають і ризики придбати товар невідомого походження або неналежної якості.

Щоб уникнути неприємностей, перед оформленням покупки варто переконатися, що продавець працює легально, а покупцеві надають повну інформацію про продукцію.

Українцям нагадали, на які деталі слід звертати особливу увагу під час купівлі харчових продуктів через інтернет.

Яка інформація про харчовий продукт має бути в інтернет-магазині

Насамперед споживачам варто перевірити, чи містить сторінка товару обов'язкову інформацію про харчовий продукт. Її перелік визначено Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Зокрема, на сторінці товару повинні бути зазначені:

назва харчового продукту;

перелік інгредієнтів;

умови зберігання;

найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про продукт;

інші обов'язкові відомості, передбачені законодавством.

Які дані про продавця мають бути оприлюднені

Окрім інформації про сам товар, важливо перевірити дані про продавця.

Відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» продавець зобов'язаний надати покупцеві інформацію, яка дозволяє його ідентифікувати.

На сторінці інтернет-магазину, зокрема, повинні бути зазначені:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця;

місцезнаходження (адреса);

контактні дані для зв'язку — телефон, електронна пошта або інші засоби комунікації;

код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для ФОП, якщо це передбачено законодавством);

інші відомості, визначені законодавством.

Чому варто перевіряти, хто продає продукти

У Держпродспоживслужбі звернули увагу, що дедалі частіше харчові продукти продають не лише через інтернет-магазини, а й через сайти спільного доступу, онлайн-платформи оголошень та соціальні мережі.

При цьому нерідко продавцями виступають звичайні фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти господарювання.

Коли Держпродспоживслужба може захистити права покупця

В межах наданих законом повноважень служба може здійснювати державний нагляд лише щодо офіційно зареєстрованих суб'єктів господарювання.

Тому під час купівлі харчових продуктів через неофіційних продавців можливості державного контролю та захисту прав споживачів є суттєво обмеженими.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зробити онлайн-покупки безпечнішими, а також зменшити ризик придбання продукції невідомого походження або неналежної якості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.