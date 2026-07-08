Повернути товар без чека можна, але є нюанси: що говорить закон і яку позицію зайняв Верховний Суд

Коли відсутність чека не є перешкодою для захисту прав споживача та які документи можуть його замінити.

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Втрачений касовий чек не завжди означає втрату права на повернення товару або гарантійне обслуговування. Верховний Суд звернув увагу, що покупець може довести факт придбання товару й іншими доказами. Розповідаємо, коли відсутність чека не є перешкодою для захисту прав споживача та які документи можуть його замінити.

Багато українців хоча б раз опинялися в ситуації, коли після покупки з’ясовувалося, що товар має недоліки або просто не підійшов, але касовий чек уже втрачено. Через це чимало споживачів переконані, що без розрахункового документа повернути товар або скористатися гарантією вже неможливо. Втім, законодавство і судова практика свідчать про інше. Відсутність паперового чека сама по собі не означає, що людина втрачає право вимагати обмін товару, його ремонт, повернення коштів чи інший передбачений законом спосіб захисту.

Що говорить закон

Право споживачів на належну якість товарів і захист своїх інтересів гарантує Закон України «Про захист прав споживачів». Зокрема, стаття 4 закону закріплює право споживача на належну якість продукції, безпеку товарів, необхідну інформацію про них, а також на відшкодування шкоди у разі порушення його прав.

Якщо ж придбаний товар виявився неналежної якості, стаття 8 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає, що покупець має право вимагати:

безоплатного усунення недоліків;

пропорційного зменшення вартості товару;

відшкодування витрат на усунення недоліків;

заміни товару;

розірвання договору та повернення сплачених коштів – у випадках, визначених законом.

Крім того, стаття 9 цього ж Закону дозволяє протягом 14 днів обміняти товар належної якості, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості та виконані інші передбачені законом умови.

Водночас у законодавстві немає норми, яка б передбачала автоматичну втрату права на захист лише через відсутність касового чека.

Яку позицію зайняв Верховний Суд

Важливий правовий висновок із цього питання сформулював Верховний Суд у постанові від 21 серпня 2019 року у справі № 200/13835/15-ц. Суд наголосив, що втрата товарного або касового чека не позбавляє споживача права доводити факт укладення договору купівлі-продажу іншими належними та допустимими доказами.

Позивачка придбала взуття, але згодом виявила недоліки та звернулася до продавця магазину, щоб здійснити гарантійний ремонт або повернути свої кошти. Проте продавець їй відмовив та послався на те, що дівчина не змогла надати касовий чек, який був втрачений. Натомість дівчина стверджувала, що факт придбання товару можна підтвердити іншими доказами, зокрема інформацією про оплату банківською картою в цьому ж магазині.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, вважаючи що наданих доказів недостатньо для підтвердження договірних відносин між сторонами. Однак Верховний Суд скасував їхні рішення та направив на справу на новий розгляд.

Фактично Верховний Суд звернув увагу: касовий чек є лише одним зі способів підтвердження покупки, але не єдиним можливим доказом. Такий підхід узгоджується і з положеннями статті 698 Цивільного кодексу України, яка регулює договір роздрібної купівлі-продажу.

Чому на практиці цього буває недостатньо

На практиці покупці часто стикаються з тим, що адміністрація магазинів посилається на внутрішні інструкції та вимоги податкової, відмовляючи у поверненні без фіскального чека. Ба більше, сама по собі виписка з банку не є панацеєю. Вона підтверджує лише те, що ви перерахували певну суму конкретному продавцю. Але вона не містить інформації про колір, розмір чи модель товару. Саме тому в судовій практиці є безліч випадків, коли суди відмовляють споживачам. Якщо продавець наполягає, що ви купили цей товар в іншому місці, а виписка з банку показує лише загальну суму – суд може стати на бік бізнесу через брак доказів.

Усі фіскальні чеки зберігаються в пам'яті РРО (касового апарату) та в базі Податкової. Якщо ви пам'ятаєте точну дату і час покупки (їх можна подивитися в банківському додатку), у великих мережевих магазинах зазвичай не проблема знайти чек у системі та роздрукувати його дублікат. Навіть якщо справа йде до суду, виписку з банку слід підсилити: фото- чи відеофіксацією з магазину, показаннями свідків (друзів, які були з вами), оригінальним пакуванням зі штрих-кодом магазину чи бонусними картками, на які під час покупки нараховувався кешбек.

П’ять доказів, якими можна підтвердити покупку без касового чека

Банківська виписка

Якщо товар оплачувався банківською карткою, виписка з рахунку може підтвердити факт здійснення платежу, дату операції, суму та отримувача коштів. У багатьох випадках цього достатньо, щоб встановити факт придбання товару саме у конкретного продавця.

Електронний чек

Сьогодні дедалі більше магазинів видають не паперові, а електронні розрахункові документи. Вони можуть надходити: на електронну пошту, у мобільний застосунок, через Viber або SMS, зберігатися в особистому кабінеті покупця. Такий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Гарантійний талон

Якщо мова йде про побутову техніку, електроніку чи інші товари з гарантією, підтвердити покупку може гарантійний талон. Зазвичай він містить інформацію про дату продажу, модель товару, продавця та серійний номер виробу.

Видаткова накладна або товарний чек

Під час онлайн-покупок продавці часто надсилають покупцям видаткові накладні, акти приймання-передачі чи інші документи, що підтверджують продаж. Такі документи також можуть використовуватися як докази придбання товару.

Інші належні докази

У своїй постанові Верховний Суд фактично визнав, що перелік можливих доказів не є вичерпним. Ними можуть бути: підтвердження оформлення замовлення на сайті, листування з продавцем, SMS про доставку товару, інформація з особистого кабінету інтернет-магазину, дані з облікових систем продавця, інші документи або відомості, які дозволяють встановити факт покупки. Саме сукупність таких доказів суд оцінює під час розгляду спору.

Чи означає це, що товар можна повернути без будь-яких документів

Правова позиція Верховного Суду не означає, що відсутність касового чека автоматично гарантує повернення товару. Споживач, як і раніше, повинен довести, що: товар був придбаний саме у відповідного продавця, вимоги щодо повернення або гарантійного ремонту заявлені у встановлені законом строки, виконані інші умови, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів».

Іншими словами, значення має не стільки наявність паперового чека, скільки можливість підтвердити сам факт придбання товару.

Таким чином можемо зробити висновок, що касовий чек залишається найпростішим способом підтвердити покупку, однак його втрата не позбавляє споживача права на захист. І законодавство, і практика Верховного Суду виходять із того, що факт придбання товару може підтверджуватися різними належними доказами. Якщо покупець здатний довести, що товар був придбаний саме у конкретного продавця, відсутність паперового чека сама по собі не повинна бути підставою для відмови у розгляді його вимог.

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