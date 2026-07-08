Електронне листування у кримінальному процесі: коли офіційна комунікація стає доказом провини

Використання офіційної електронної пошти та цифрових доказів у кримінальному провадженні продовжує формувати нові підходи до оцінки допустимості доказової бази.

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Одним із ключових питань у справах, пов'язаних із господарською діяльністю, є розмежування протиправної змови та звичайної службової комунікації.

Якщо взаємодія між учасниками здійснюється виключно через офіційні корпоративні або державні електронні адреси, постає питання, чи може таке листування саме по собі свідчити про неправомірну координацію дій.

Використання офіційних каналів зв'язку, які підлягають збереженню та можуть бути перевірені, може враховуватися судом під час оцінки характеру відповідної комунікації поряд з іншими обставинами справи.

Крім того, якщо на момент відповідних подій законодавство не містило прямої заборони на професійне спілкування між представниками державних органів і суб'єктами господарювання, таке листування саме по собі може розглядатися як елемент виконання службових чи професійних функцій, а не як доказ протиправної змови.

Допустимість цифрових доказів: чому важливий спосіб їх отримання

Поширення електронного документообігу призвело до того, що значна частина інформації, яка може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, існує виключно в цифровій формі. Саме тому дедалі більшого значення набуває не лише зміст електронних доказів, а й дотримання процедури їх отримання, збереження та дослідження.

Одним із найбільш дискусійних питань є використання копій електронних файлів замість первинних носіїв інформації. Якщо огляд проводиться не безпосередньо з оригінального носія, а з попередньо скопійованих файлів, закономірно виникають питання щодо походження цифрових матеріалів, незмінності їх змісту та можливості перевірити, чи було дотримано встановленого процесуального порядку під час їх вилучення та дослідження.

Саме тому у справах, де основну роль відіграють електронні докази, особливого значення набуває забезпечення цілісності цифрової інформації та можливість підтвердити безперервність її зберігання від моменту отримання до дослідження в суді.

Питання допустимості таких матеріалів оцінюється з урахуванням вимог статей 84–87 КПК України, які регулюють поняття доказів, критерії їх допустимості та наслідки отримання доказів із порушенням закону.

Процесуальні гарантії під час збирання доказів

Не менш важливим аспектом є дотримання вимог кримінального процесуального законодавства під час проведення процесуальних дій. Зокрема, правове значення може мати статус майна, щодо якого здійснювалися такі дії.

Якщо майно тривалий час залишається тимчасово вилученим без накладення арешту у випадках, коли цього вимагає закон, це може породжувати питання щодо законності подальшого використання отриманих матеріалів як доказів. Подібні обставини підлягають окремій оцінці судом з огляду на дотримання процесуальних гарантій та права сторін кримінального провадження.

Порядок поводження з тимчасово вилученим майном регулюється статтями 167–173 КПК України, які визначають підстави його вилучення, накладення арешту та подальшого процесуального статусу.

Межі службових повноважень і професійної взаємодії

Під час оцінки дій посадових осіб важливе значення має встановлення того, чи здійснювалися вони в межах наданих законом службових повноважень та відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Сам факт професійної взаємодії між представниками державних органів та суб'єктами господарювання потребує оцінки з урахуванням її змісту, нормативного регулювання та інших обставин конкретного кримінального провадження.

Значення спеціального законодавства для оцінки обставин справи

Оцінюючи фактичні обставини кримінального провадження, важливо враховувати не лише положення кримінального законодавства, а й спеціальне нормативне регулювання відповідної сфери господарської діяльності.

Якщо певні механізми, порядок прийняття рішень або методика формування окремих економічних показників прямо визначені законодавством та підзаконними нормативно-правовими актами, їх правова оцінка має здійснюватися саме з урахуванням такого регулювання.

Практика ЄСПЛ

Практика Європейського суду з прав людини виходить із того, що стаття 6 Конвенції не встановлює правил допустимості доказів як таких. Вирішальним є те, чи було кримінальне провадження загалом справедливим, зокрема з урахуванням способу одержання доказів та можливості сторони захисту ефективно поставити під сумнів їх допустимість, достовірність і доказове значення (Macharik v. the Czech Republic; Almaši v. Serbia).

Водночас суд зобов'язаний надати належну, повну та мотивовану оцінку ключовим доводам сторін, які можуть вплинути на результат розгляду (Sytnyk v. Ukraine; Đurić v. Serbia). Формальне або неповне дослідження таких доводів може поставити під сумнів загальну справедливість провадження (Cupiał v. Poland).

Крім того, відповідно до усталеної практики ЄСПЛ, висновок про винуватість особи має ґрунтуватися на достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою доказах, які дозволяють встановити її вину поза розумним сумнівом (Kobets v. Ukraine).

Практичне значення для кримінального процесу

Питання оцінки електронного листування, допустимості цифрових доказів та дотримання процесуального порядку їх отримання вже сьогодні належать до найбільш актуальних проблем кримінального процесу.

Формування сталої судової практики у цій сфері матиме визначальне значення для вироблення єдиних стандартів використання цифрової інформації як доказу, забезпечення принципу справедливого судового розгляду та належного балансу між інтересами кримінального переслідування і гарантіями захисту прав учасників кримінального провадження.

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