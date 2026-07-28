Не приймають старі долари — у яких випадках банки й обмінники порушують закон

Які долари банки й обмінники зобов'язані приймати, коли можуть законно відмовити та як діяти, якщо вам не обміняли валюту.

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Власники доларів старого зразка нерідко хвилюються, чи зможуть без проблем обміняти свої заощадження. Причиною стали випадки, коли окремі банки або обмінні пункти відмовлялися приймати банкноти старих серій або пропонували для них менш вигідний курс. Водночас Національний банк України чітко визначив правила роботи з іноземною валютою. Розповідаємо, які долари залишаються дійсними, чи мають право відмовити в обміні, коли це може бути законно та як діяти, якщо ваші права порушили.

Які долари вважаються старими та чи залишаються вони дійсними

В Україні «старими» зазвичай називають доларові банкноти, випущені до появи нових купюр із синьою захисною стрічкою. Йдеться насамперед про банкноти 1996–2013 років випуску, які ще часто називають «білими» доларами.

Саме купюри 1996 року найчастіше викликають сумніви у власників та працівників окремих обмінників. Проте жодних підстав вважати їх недійсними немає.

Федеральна резервна система США підтверджує, що всі доларові банкноти, випущені після 1914 року, залишаються законним платіжним засобом незалежно від року емісії. Такі купюри не мають строку дії, не вилучаються з обігу та не втрачають своєї вартості лише через те, що були надруковані багато років тому.

Чи можуть банки та обмінники відмовитися приймати старі долари

Українські банки та обмінні пункти не мають права відмовляти у прийманні доларових банкнот лише через рік їх випуску.

Національний банк України вніс зміни до своїх нормативних документів, які забороняють фінансовим установам встановлювати будь-які обмеження щодо року емісії іноземної валюти.

Якщо банкнота є справжньою та придатною до обігу, її повинні прийняти. До таких належать купюри з незначними потертостями, невеликими плямами, штампами або іншими несуттєвими слідами використання.

Порушенням вимог НБУ є:

встановлення окремого або заниженого курсу для банкнот старого зразка;

стягнення додаткової комісії через рік випуску купюри;

відмова в обміні лише через те, що банкнота є «старою».

Що робити, якщо у вас не приймають старі купюри

Якщо банк або обмінний пункт відмовляється приймати старі долари, насамперед варто попросити касира надати письмову відмову або показати внутрішній документ, який нібито забороняє приймати такі банкноти. На практиці такого документа не існує.

Після цього можна звернутися до керівництва відділення або на гарячу лінію фінансової установи. За можливості варто зафіксувати факт відмови на відео, щоб було видно адресу та назву установи.

Якщо проблему не вдалося вирішити, можна подати скаргу до Національного банку України через офіційний сайт або електронною поштою.

За неправомірну відмову в обміні чи порушення правил валютних операцій до фінансової установи можуть застосувати заходи впливу. Для небанківських обмінних пунктів це може мати наслідком навіть втрату ліцензії.

Як можна використати долари старого зразка

Якщо виникають труднощі з готівковим обміном, існує кілька законних способів скористатися такими банкнотами.

Перший варіант — покласти валюту на депозит. Банки приймають справжні доларові банкноти для відкриття або поповнення валютного депозиту незалежно від року їх випуску.

Другий спосіб — поповнити власну валютну картку через касу банку. Надалі коштами можна користуватися для безготівкових розрахунків в Україні та за кордоном.

Ще один варіант — використовувати готівку під час поїздок за межі України. У США всі доларові банкноти залишаються законним платіжним засобом незалежно від року випуску, а в більшості банків країн Європейського Союзу їх також приймають без додаткових комісій.

Як зарахувати старі долари на депозит або картку

Процедура практично не відрізняється від звичайного внесення готівки.

Клієнт звертається до відділення банку та повідомляє про намір відкрити валютний депозит, поповнити вже існуючий вклад або зарахувати кошти на валютний рахунок.

Касир перевіряє справжність банкнот за допомогою спеціального обладнання, після чого зараховує кошти у співвідношенні 1:1.

Будь-які комісії лише через вік банкнот застосовуватися не можуть. Нормативні документи НБУ не дозволяють фінансовим установам відмовляти у прийманні придатних до обігу банкнот під час поповнення безготівкових рахунків.

Коли долари можуть прийняти лише через інкасо

Вирішальне значення під час обміну має не рік випуску банкноти, а її фізичний стан.

Якщо купюра сильно пошкоджена — обгоріла, розірвана на частини або має значну кількість написів чи інших дефектів, банк може запропонувати процедуру інкасо.

У такому випадку банкноту надсилають до банку-емітента у США для підтвердження її справжності та подальшої заміни.

Залежно від умов конкретного банку комісія за таку послугу може становити від 10% до 30% від номіналу, а сама процедура іноді триває до одного року.

Чи приймають старі долари за кордоном

У США проблем із використанням доларів старого зразка немає — ними можна розраховуватися так само, як і новими банкнотами.

У більшості банків країн Європейського Союзу такі купюри також приймають без будь-яких додаткових вимог.

Водночас у деяких туристичних країнах приватні обмінники, готелі чи торговельні заклади можуть відмовлятися приймати старі банкноти або вимагати купюри нового дизайну. Подібні випадки трапляються, зокрема, у Туреччині, Єгипті, ОАЕ, Танзанії та Шрі-Ланці.

Такі вимоги є внутрішньою політикою окремих приватних компаній, а не правилом Федеральної резервної системи США. Тому перед поїздкою до таких країн доцільно заздалегідь обміняти частину коштів на банкноти нового зразка.

Поширені запитання

Чи можна попросити в банку видати лише «сині» долари?

Ні. Клієнт не може обирати рік випуску, дизайн або колір банкнот. Банк видає ті купюри, які є в касі на момент проведення операції.

Чи законно встановлювати нижчий курс для доларів 1996 року?

Ні. Якщо банкноти є справжніми та перебувають в обігу, курс купівлі й продажу має бути однаковим незалежно від року випуску. Встановлення окремого курсу для «старих» доларів суперечить вимогам Національного банку України.

Чому старі долари інакше перевіряються детектором валют?

Захисні елементи доларових банкнот змінювалися з роками. Старі купюри мають інші ультрафіолетові, інфрачервоні та магнітні елементи захисту, тому можуть по-іншому виглядати під час перевірки. Це не означає, що банкнота є підробленою або недійсною.

Чи приймають старі долари в Туреччині, Єгипті або країнах ЄС?

У більшості банків країн ЄС проблем із такими банкнотами не виникає. Водночас окремі приватні обмінники, готелі чи магазини в Туреччині, Єгипті, ОАЕ, Танзанії та Шрі-Ланці можуть вимагати купюри нового зразка.

Які документи потрібні для обміну великої суми валюти?

Якщо сума операції дорівнює або перевищує еквівалент 400 тис. грн, вона підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу. У такому разі потрібно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також документи, що підтверджують походження коштів. Це можуть бути довідка про доходи, договір купівлі-продажу майна, документи про отримання спадщини, декларація ФОП або інші підтвердні документи.

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