У ЦНАП по всій Україні запрацювали «Єдині ветеранські вікна»: які послуги можна отримати в одному місці

Ветерани, ветеранки та родини загиблих Захисників і Захисниць можуть оформити понад 20 державних послуг без звернення до кількох установ.

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По всій Україні в Центрах надання адміністративних послуг почали працювати «Єдині ветеранські вікна». Новий сервіс покликаний спростити доступ ветеранів, ветеранок, а також членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України до державних послуг, зібравши їх в одному місці.

Які послуги доступні

Через «Єдине ветеранське вікно» можна отримати понад 20 державних послуг. Зокрема, заявники мають можливість:

оформити статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України та інші передбачені законодавством статуси;

отримати, продовжити або замінити відповідні посвідчення;

подати заяву на призначення одноразової грошової допомоги;

оформити компенсацію вартості оренди житла для Захисників і Захисниць;

отримати інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

подати заяви на інші послуги, що надаються Міністерством у справах ветеранів України.

Подати окремі заяви можна незалежно від місця проживання

Окремі адміністративні послуги доступні незалежно від зареєстрованого місця проживання заявника.

Зокрема, через будь-який ЦНАП можна подати заяви щодо встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

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