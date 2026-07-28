У ЦНАП по всій Україні запрацювали «Єдині ветеранські вікна»: які послуги можна отримати в одному місці
По всій Україні в Центрах надання адміністративних послуг почали працювати «Єдині ветеранські вікна». Новий сервіс покликаний спростити доступ ветеранів, ветеранок, а також членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України до державних послуг, зібравши їх в одному місці.
Які послуги доступні
Через «Єдине ветеранське вікно» можна отримати понад 20 державних послуг. Зокрема, заявники мають можливість:
- оформити статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України та інші передбачені законодавством статуси;
- отримати, продовжити або замінити відповідні посвідчення;
- подати заяву на призначення одноразової грошової допомоги;
- оформити компенсацію вартості оренди житла для Захисників і Захисниць;
- отримати інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- подати заяви на інші послуги, що надаються Міністерством у справах ветеранів України.
Подати окремі заяви можна незалежно від місця проживання
Окремі адміністративні послуги доступні незалежно від зареєстрованого місця проживання заявника.
Зокрема, через будь-який ЦНАП можна подати заяви щодо встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.
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