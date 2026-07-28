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Нові правила для ФОПів з серпня: банки встановлюють ліміти на операції для підприємців та юридичних осіб

12:07, 28 липня 2026 233
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Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року і далі будуть посилюватись.
Нові правила для ФОПів з серпня: банки встановлюють ліміти на операції для підприємців та юридичних осіб
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Банківська спільнота 14 травня підписала оновлену редакцію Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який передбачає нові підходи до контролю операцій клієнтів із підвищеним рівнем ризику.

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Зокрема, документ передбачає запровадження обмежень на перекази коштів для новостворених та неактивних ФОПів, які відновлюють діяльність після тривалої перерви, а також для окремих юридичних осіб з ознаками «компаній-оболонок».

Нові ліміти застосовуватимуться поетапно — через три та шість місяців після підписання змін до Меморандуму, тобто з серпня та липтопада.

Як пояснили учасники ринку, мета оновленого документа — уніфікувати підходи банків до фінансового моніторингу та протидіяти використанню банківських рахунків для незаконних схем, зокрема через так званих «дропів».

Які ліміти встановлять для ФОПів. 

Меморандум не стосується всіх підряд. Обмеження стосуватимуться насамперед новостворених та неактивних ФОПів, які банки віднесуть до категорії підвищеного ризику.

Обмеження запроваджуються в два етапи.

Для таких клієнтів передбачено:

  • через три місяці після підписання змін до Меморандуму:
    • для ФОП І групи оподаткування — ліміт до 600 тис. грн на місяць;
    • для ФОП ІІ та ІІІ груп — ліміт до 3 млн грн на місяць;
  • через шість місяців:
    • для ФОП І групи — ліміт до 400 тис. грн на місяць;
    • для ФОП ІІ та ІІІ груп — ліміт до 1 млн грн на місяць.

Для інших ФОПів та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, банки здійснюватимуть моніторинг операцій відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.

У документі наголошується, що обмеження не поширюватимуться на клієнтів, які працюють прозоро, ведуть реальну господарську діяльність, сплачують податки тощо.

Банки перевірятимуть нові та «сплячі» ФОПи

Для новостворених або неактивних ФОПів із високим рівнем ризику банки проводитимуть поглиблене вивчення:

  • мети відкриття або активації рахунку;
  • виду діяльності клієнта;
  • товарів або послуг, якими займається підприємець;
  • обсягів запланованих фінансових операцій;
  • відповідності операцій заявленій діяльності.

Також банки здійснюватимуть посилений моніторинг рахунків із урахуванням середньомісячного доходу підприємця.

Серед ознак ризикової діяльності банки називають, зокрема:

  • різке збільшення кількості операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів;
  • нульовий залишок на рахунку на початок і кінець дня;
  • нетипове збільшення кількості вхідних платежів від фізичних осіб;
  • дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від одного контрагента протягом місяця.

Обмеження для юридичних осіб

Окремі ліміти передбачені також для юридичних осіб, у яких виявлено більше двох ознак так званої «компанії-оболонки».

Для таких юридичних осіб передбачено:

  • через три місяці після підписання змін — ліміт до 5 млн грн на місяць;
  • через шість місяців — ліміт до 2 млн грн на місяць.

Якщо встановлений ліміт не відповідатиме потребам бізнесу, клієнт зможе звернутися до банку для його збільшення, надавши документи, які підтверджують необхідність проведення операцій у більшому обсязі.

Банки посилять обмін інформацією та антифрод-контроль

Оновлена редакція Меморандуму також передбачає розвиток механізмів обміну інформацією між учасниками ринку та державними органами, зокрема для виявлення ризикових операцій.

Учасники ринку планують працювати над інтеграціями для автоматичної перевірки підтвердження доходів клієнтів, використанням державних реєстрів та вдосконаленням антифрод-правил.

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