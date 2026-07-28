Новые правила для ФЛП с августа: банки устанавливают лимиты на операции для предпринимателей и юридических лиц

Новые лимиты переводов для ФЛП и юрлиц начнут действовать уже с августа 2026 года и дальше будут усиливаться.

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Банковское сообщество 14 мая подписало обновленную редакцию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который предусматривает новые подходы к контролю операций клиентов с повышенным уровнем риска.

В частности, документ предусматривает введение ограничений на переводы средств для вновь созданных и неактивных ФЛП, которые возобновляют деятельность после длительного перерыва, а также для отдельных юридических лиц с признаками «компаний-оболочек».

Новые лимиты будут применяться поэтапно — через три и шесть месяцев после подписания изменений к Меморандуму, то есть с августа и ноября.

Как пояснили участники рынка, цель обновленного документа — унифицировать подходы банков к финансовому мониторингу и противодействовать использованию банковских счетов для незаконных схем, в частности через так называемых «дропов».

Какие лимиты установят для ФЛП

Меморандум не касается всех подряд. Ограничения будут касаться прежде всего вновь созданных и неактивных ФЛП, которых банки отнесут к категории повышенного риска.

Ограничения вводятся в два этапа.

Для таких клиентов предусмотрено:

через три месяца после подписания изменений к Меморандуму:

o для ФЛП I группы налогообложения — лимит до 600 тыс. грн в месяц;

o для ФЛП II и III групп — лимит до 3 млн грн в месяц;

через шесть месяцев:

o для ФЛП I группы — лимит до 400 тыс. грн в месяц;

o для ФЛП II и III групп — лимит до 1 млн грн в месяц.

Для остальных ФЛП и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, банки будут осуществлять мониторинг операций в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

В документе подчеркивается, что ограничения не будут распространяться на клиентов, которые работают прозрачно, ведут реальную хозяйственную деятельность, уплачивают налоги и т. д.

Банки будут проверять новые и «спящие» ФЛП

Для вновь созданных или неактивных ФЛП с высоким уровнем риска банки будут проводить углубленное изучение:

цели открытия или активации счета;

вида деятельности клиента;

товаров или услуг, которыми занимается предприниматель;

объемов запланированных финансовых операций;

соответствия операций заявленной деятельности.

Также банки будут осуществлять усиленный мониторинг счетов с учетом среднемесячного дохода предпринимателя.

Среди признаков рискованной деятельности банки называют, в частности:

резкое увеличение количества операций по счету ФЛП от разных контрагентов;

нулевой остаток на счете в начале и конце дня;

нетипичное увеличение количества входящих платежей от физических лиц;

дробление переводов, в том числе круглыми суммами от одного контрагента в течение месяца.

Ограничения для юридических лиц

Отдельные лимиты предусмотрены также для юридических лиц, у которых выявлено более двух признаков так называемой «компании-оболочки».

Для таких юридических лиц предусмотрено:

через три месяца после подписания изменений — лимит до 5 млн грн в месяц;

через шесть месяцев — лимит до 2 млн грн в месяц.

Если установленный лимит не будет соответствовать потребностям бизнеса, клиент сможет обратиться в банк для его увеличения, предоставив документы, подтверждающие необходимость проведения операций в большем объеме.

Банки усилят обмен информацией и антифрод-контроль

Обновленная редакция Меморандума также предусматривает развитие механизмов обмена информацией между участниками рынка и государственными органами, в частности для выявления рискованных операций.

Участники рынка планируют работать над интеграциями для автоматической проверки подтверждения доходов клиентов, использованием государственных реестров и совершенствованием антифрод-правил.

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