Новые правила для ФЛП с августа: банки устанавливают лимиты на операции для предпринимателей и юридических лиц
Банковское сообщество 14 мая подписало обновленную редакцию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который предусматривает новые подходы к контролю операций клиентов с повышенным уровнем риска.
В частности, документ предусматривает введение ограничений на переводы средств для вновь созданных и неактивных ФЛП, которые возобновляют деятельность после длительного перерыва, а также для отдельных юридических лиц с признаками «компаний-оболочек».
Новые лимиты будут применяться поэтапно — через три и шесть месяцев после подписания изменений к Меморандуму, то есть с августа и ноября.
Как пояснили участники рынка, цель обновленного документа — унифицировать подходы банков к финансовому мониторингу и противодействовать использованию банковских счетов для незаконных схем, в частности через так называемых «дропов».
Какие лимиты установят для ФЛП
Меморандум не касается всех подряд. Ограничения будут касаться прежде всего вновь созданных и неактивных ФЛП, которых банки отнесут к категории повышенного риска.
Ограничения вводятся в два этапа.
Для таких клиентов предусмотрено:
- через три месяца после подписания изменений к Меморандуму:
o для ФЛП I группы налогообложения — лимит до 600 тыс. грн в месяц;
o для ФЛП II и III групп — лимит до 3 млн грн в месяц;
- через шесть месяцев:
o для ФЛП I группы — лимит до 400 тыс. грн в месяц;
o для ФЛП II и III групп — лимит до 1 млн грн в месяц.
Для остальных ФЛП и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, банки будут осуществлять мониторинг операций в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.
В документе подчеркивается, что ограничения не будут распространяться на клиентов, которые работают прозрачно, ведут реальную хозяйственную деятельность, уплачивают налоги и т. д.
Банки будут проверять новые и «спящие» ФЛП
Для вновь созданных или неактивных ФЛП с высоким уровнем риска банки будут проводить углубленное изучение:
- цели открытия или активации счета;
- вида деятельности клиента;
- товаров или услуг, которыми занимается предприниматель;
- объемов запланированных финансовых операций;
- соответствия операций заявленной деятельности.
Также банки будут осуществлять усиленный мониторинг счетов с учетом среднемесячного дохода предпринимателя.
Среди признаков рискованной деятельности банки называют, в частности:
- резкое увеличение количества операций по счету ФЛП от разных контрагентов;
- нулевой остаток на счете в начале и конце дня;
- нетипичное увеличение количества входящих платежей от физических лиц;
- дробление переводов, в том числе круглыми суммами от одного контрагента в течение месяца.
Ограничения для юридических лиц
Отдельные лимиты предусмотрены также для юридических лиц, у которых выявлено более двух признаков так называемой «компании-оболочки».
Для таких юридических лиц предусмотрено:
- через три месяца после подписания изменений — лимит до 5 млн грн в месяц;
- через шесть месяцев — лимит до 2 млн грн в месяц.
Если установленный лимит не будет соответствовать потребностям бизнеса, клиент сможет обратиться в банк для его увеличения, предоставив документы, подтверждающие необходимость проведения операций в большем объеме.
Банки усилят обмен информацией и антифрод-контроль
Обновленная редакция Меморандума также предусматривает развитие механизмов обмена информацией между участниками рынка и государственными органами, в частности для выявления рискованных операций.
Участники рынка планируют работать над интеграциями для автоматической проверки подтверждения доходов клиентов, использованием государственных реестров и совершенствованием антифрод-правил.
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