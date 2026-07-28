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Как суды должны выслушивать детей по гражданским делам: без допроса, давления и возрастных ограничений

12:25, 28 июля 2026 194
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Как суд должен выслушать ребенка, не нарушив его права и не причинив психологического вреда.
Как суды должны выслушивать детей по гражданским делам: без допроса, давления и возрастных ограничений
«Зеленая комната» в Залещицком районном суде Тернопольской области
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Национальная ассоциация адвокатов Украины опубликовала обзор методических рекомендаций по реализации права ребенка быть заслушанным при рассмотрении гражданских дел.

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Документ направлен на обеспечение единого подхода к реализации этого права с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, а также содержит практические рекомендации для судей, психологов, адвокатов, работников служб по делам детей и других участников процесса.

В рекомендациях подчеркивается, что заслушивание ребенка не должно быть формальностью. Суд должен создать условия, при которых ребенок сможет свободно выразить собственное мнение без страха или психологического давления, а его позиция должна учитываться при принятии решения в соответствии с принципом наилучших интересов ребенка.

Минимального возраста для заслушивания нет

Авторы обращают внимание, что ни Конвенция ООН о правах ребенка, ни украинское законодательство не устанавливают минимального возраста, с которого ребенок может быть заслушан. Решающим является не возраст, а способность ребенка сформулировать собственные взгляды. При этом оценка такой способности не должна становиться препятствием для реализации права ребенка быть услышанным.

Ребенка необходимо подготовить к общению с судом

Рекомендации предусматривают отдельный этап подготовки ребенка к заслушиванию. Ему необходимо объяснить, для чего проводится беседа, кто будет присутствовать, как будут использоваться его слова и почему его мнение является важным. При этом рекомендуется использовать понятный для ребенка язык, избегать сложной юридической терминологии, а при необходимости привлекать психолога и организовать предварительную встречу с лицом, которое будет проводить заслушивание.

Суд должен обеспечить безопасную атмосферу

В документе подчеркивается, что заслушивание должно проходить в дружественной для ребенка обстановке. По возможности его рекомендуется проводить в специально оборудованном помещении, а в отдельных случаях — даже в «зеленой комнате» или во время выездного судебного заседания. Также предлагается обеспечить конфиденциальность процесса, не допускать постороннего влияния на ребенка и ограничивать продолжительность беседы в соответствии с его возрастом и способностью концентрировать внимание.

Свое мнение ребенок может выразить по-разному

В рекомендациях отмечается, что если ребенку сложно высказаться устно, его взгляды могут быть доведены иным способом — письменно, через рисунок, представителя или другие приемлемые формы. При оценке взглядов рекомендуется обращать внимание не только на слова ребенка, но и на его невербальные реакции.

После заслушивания ребенку должны объяснить, что будет дальше

Документ рекомендует после завершения заслушивания сообщить ребенку, как его мнение будет учитываться при принятии решения. Даже если суд придет к иному выводу, ребенку необходимо объяснить это в доступной форме и поблагодарить за участие. Также рекомендации предусматривают, что ребенок должен знать о возможности обжалования нарушения его права быть заслушанным, а при необходимости — быть обеспеченным адвокатом.

Заслушивание — это не допрос

Особое внимание в рекомендациях уделено практике Верховного Суда. Отмечается, что заслушивание мнения ребенка не является допросом свидетеля, поскольку его целью является не установление обстоятельств дела, а выяснение взглядов ребенка. Суд учитывает эти взгляды наряду с другими доказательствами, исходя из фактических обстоятельств дела и принципа наилучших интересов ребенка.

Опросов должно быть как можно меньше

Методические рекомендации также учитывают Руководящие принципы Совета Европы по правосудию, дружественному к детям. Они предусматривают, что опросы детей должны проводить квалифицированные специалисты в максимально благоприятных условиях. Если возникает необходимость в нескольких опросах, их желательно поручать одному и тому же лицу, а количество таких процедур должно быть минимальным. Кроме того, рекомендуется избегать наводящих вопросов и, если этого требуют наилучшие интересы ребенка, позволять ему не давать показания.

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