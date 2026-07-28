В Днепре мужчина с ножом напал на военнослужащего ТЦК, заявив, что спасал сына от мобилизации: приговор суда

После конфликта с военнослужащими во время проверки документов мужчина схватился за нож, а теперь получил приговор суда.

Иллюстративное фото, источник - vartonews.com.ua

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В Днепре суд вынес приговор мужчине, который во время проверки военно-учетных документов ранил ножом военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Обвиняемый пояснил, что пытался защитить своего сына, который, по его словам, после пребывания в российском плену получил тяжелые травмы и потерял глаз. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения лицу, выполнявшему общественный долг, и назначил три года ограничения свободы. Вместе с тем от отбывания наказания его освободили с испытанием сроком на два года.

Обстоятельства дела

Суд установил, что 6 марта 2026 года военнослужащие РТЦК и СП осуществляли оповещение военнообязанных, вручение повесток и проверку военно-учетных документов в Днепре. Возле одного из домов они остановили мужчину для проверки документов. Рядом с ним находился обвиняемый.

По материалам дела 199/3806/26, оба знали, что перед ними находятся военнослужащие, выполняющие общественный долг. Во время конфликта обвиняемый достал складной нож и ударил одного из военнослужащих в левое бедро.

В результате потерпевший получил колото-резаную рану задней поверхности левого бедра. Судебно-медицинская экспертиза отнесла это повреждение к легким телесным, повлекшим кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести дней, но не более трех недель.

Что пояснил обвиняемый

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

По его словам, в тот день он вместе с сыном проходил мимо места происшествия. Увидев военнослужащих РТЦК и СП, он крикнул сыну, чтобы тот убегал. После этого между ним и военнослужащими возникла потасовка. Обвиняемый утверждал, что его схватили и удерживали, а находясь в согнутом положении, он достал из кармана складной нож и нанес один удар потерпевшему.

Он также пояснил, что действовал, пытаясь защитить сына, который, по его словам, с начала полномасштабной войны находился в российском плену, получил многочисленные травмы и потерял глаз. Кроме того, обвиняемый отметил, что сам имел отсрочку от призыва, а во время конфликта также получил телесные повреждения, в частности переломы двух ребер.

Мужчина сообщил, что возместил потерпевшему материальный и моральный ущерб в сумме 15 тыс. грн, после чего они примирились.

Позиция суда

Суд пришел к выводу, что виновность обвиняемого доказана вне разумного сомнения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 350 УК Украины как умышленное причинение легкого телесного повреждения лицу, выполнявшему общественный долг, в связи с выполнением такого долга.

Суд обратил внимание, что потерпевший во время происшествия выполнял мобилизационные мероприятия в составе группы РТЦК и СП. Именно поэтому действия обвиняемого были квалифицированы по специальной норме — ч. 2 ст. 350 УК Украины.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее не судим, полностью признал вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, добровольно возместил потерпевшему причиненный ущерб, официально трудоустроен, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь и страдает рядом хронических заболеваний.

Также суд учел, что потерпевший после возмещения ущерба не имел к обвиняемому претензий и просил назначить ему наиболее мягкое наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Решение суда

Амур-Нижнеднепровский районный суд г. Днепра признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК Украины, и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Вместе с тем на основании статьи 75 УК Украины суд освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок два года. На этот период осужденный обязан периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Также суд взыскал с осужденного 4011,30 грн расходов на проведение судебных экспертиз, отменил арест на изъятое имущество и решил судьбу вещественных доказательств.

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