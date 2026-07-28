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Выкупить собственный кредит за 1 гривну: для заемщиков банков, которые перешли государству, предлагают новые правила

09:44, 28 июля 2026 115
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Речь идет о кредитах в банках, которые перешли в собственность государства, и новых способах их урегулирования.
Выкупить собственный кредит за 1 гривну: для заемщиков банков, которые перешли государству, предлагают новые правила
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Миллионы украинцев после начала полномасштабной войны потеряли работу, бизнес или значительную часть доходов, из-за чего больше не могут выполнять кредитные обязательства, взятые еще до 24 февраля 2022 года. Особенно это касается заемщиков банков, активы которых впоследствии перешли под контроль государства Украины. Для таких граждан предлагают создать отдельный законодательный механизм, который позволит пересмотреть кредитные обязательства, определить реальный размер долга, применить льготную реструктуризацию и предусмотреть другие способы справедливого урегулирования.

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Соответствующая инициатива изложена в петиции №41/010393-26эп, автор которой призывает Кабмин ввести специальные правила для добросовестных заемщиков банков, активы которых перешли под контроль государства.

Почему предлагают изменить правила погашения кредитов

В петиции отмечается, что война привела к тому, что миллионы граждан потеряли работу, бизнес, доходы и возможность выполнять финансовые обязательства, возникшие еще до начала полномасштабного вторжения.

В то же время Украина в результате специальных процедур получила контроль над отдельными банками и их активами, в частности кредитными портфелями граждан.

Автор обращения подчеркивает, что граждане, оформлявшие кредиты в таких банках, не могли влиять на то, кто был их владельцем, по каким причинам изменился статус финансового учреждения и какие решения в отношении него принимало государство. Именно поэтому, по его мнению, должен быть создан специальный законодательный механизм для урегулирования таких кредитов.

Для кого предлагают новый механизм

В документе указано, что новый подход предлагается применять не ко всем заемщикам, а только к гражданам, которые:

  • брали кредиты для развития собственного дела, создания рабочих мест и поддержки украинской экономики;
  • добросовестно выполняли свои обязательства до начала войны или до возникновения других не зависящих от них обстоятельств;
  • потеряли возможность погашать кредиты из-за войны, потери доходов, прекращения бизнеса, ухудшения состояния здоровья или других сложных жизненных обстоятельств;
  • не совершали мошеннических действий.

Отдельно подчеркивается, что не предлагается полностью освободить граждан от выполнения кредитных обязательств. Речь идет о создании справедливых правил для людей, которые действовали добросовестно, но из-за войны и других не зависящих от них обстоятельств больше не могут обслуживать кредиты.

Какие изменения предлагают

В петиции отмечается, что если государство получает контроль над активами учреждений, находившихся под контролем владельцев, связанных с государством-агрессором, либо приобретает такие активы в результате специальной процедуры, должен быть предусмотрен справедливый подход и к гражданам Украины, имеющим обязательства перед такими учреждениями.

В частности, предлагается рассмотреть возможность:

  • пересмотра кредитных обязательств;
  • учета всех фактически уплаченных средств, процентов и комиссий;
  • определения реального размера задолженности;
  • применения льготной реструктуризации;
  • предоставления заемщику возможности специального выкупа права требования по процедуре, определенной законом, в том числе за символическую сумму — например, за 1 гривну, если такие активы были получены государством на специальных условиях.

Защита заемщиков от давления при взыскании долгов

Отдельно автор петиции предлагает обеспечить защиту граждан от неправомерного психологического давления при взыскании задолженности, особенно в условиях военного положения.

Как отмечается в обращении, его целью является не освобождение недобросовестных заемщиков от ответственности, а создание справедливого механизма для граждан Украины, которые работали, развивали собственный бизнес, создавали рабочие места и поддерживали экономику страны, однако из-за войны и других чрезвычайных обстоятельств утратили возможность выполнять свои кредитные обязательства.

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