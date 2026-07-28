Не все ФЛП должны платить ЕСВ: кого из предпринимателей освободили от взноса

ЕСВ платят в систему государственного страхования Украины.

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В Украине единый социальный взнос (ЕСВ) является обязательным платежом для большинства работников и предпринимателей. Именно уплата взноса формирует страховой стаж, который в будущем влияет на право человека на получение пенсии.

Как объясняют в Государственной налоговой службе, законодательство предусматривает исключения. Некоторые категории физических лиц-предпринимателей могут не платить ЕСВ за себя.

От уплаты единого социального взноса освобождаются ФЛП, которые:

зарегистрированы на временно оккупированных территориях;

одновременно являются наемными работниками, а ЕСВ за них уплачивает работодатель;

получают пенсию;

имеют инвалидность и получают пенсию или социальную помощь;

проходят военную службу по мобилизации — на весь период службы;

работают на общей системе налогообложения и не получают дохода.

Кроме того, не платить ЕСВ могут ФЛП независимо от системы налогообложения, если они получают помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года.

Единый социальный взнос зачисляется в систему государственного страхования Украины. За счет этих средств финансируются пенсионные выплаты, социальные программы и другие виды государственной помощи.

Ренее мы писали, в Украине растет количество физических лиц — предпринимателей. Как сообщают в Министерстве юстиции, в I квартале этого года украинцы открыли 74 439 ФЛП, что на 34% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, за I квартал 2023 года было зарегистрировано 55 525 ФЛП, а за такой же период 2022 года – 48 959.

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