Как получить индивидуальную налоговую консультацию: в ГНС объяснили порядок
Налогоплательщики имеют право бесплатно получить индивидуальную налоговую консультацию, которая помогает правильно применять нормы налогового законодательства с учетом конкретной ситуации. В Государственной налоговой службе напомнили, как подать соответствующее обращение и какие требования предъявляются к его оформлению.
Отмечается, что обратиться за индивидуальной налоговой консультацией можно в бумажной форме по почте, в электронном виде через Электронный кабинет или направить обращение на адрес электронной почты.
Налоговая служба предоставляет письменную или электронную консультацию в течение 25 календарных дней со дня получения обращения. Услуга является бесплатной.
В то же время, если вопрос требует дополнительного изучения, срок рассмотрения может быть продлен еще на 15 календарных дней. О таком продлении заявителя уведомят заранее.
Чтобы получить ответ, обращение должно содержать:
- фамилию, имя и отчество физического лица либо наименование юридического лица;
- налоговый адрес, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика либо паспортные данные (для физических лиц) или код ЕГРПОУ (для юридических лиц);
- подробное описание фактических обстоятельств и суть вопроса;
- подпись заявителя (собственноручную для бумажного обращения либо КЭП/ЭЦП для электронного);
- дату подачи обращения.
В ГНС подчеркнули, что надлежащим образом оформленный запрос позволяет получить официальную индивидуальную налоговую консультацию именно по конкретной ситуации налогоплательщика.
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