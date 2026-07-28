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Как получить индивидуальную налоговую консультацию: в ГНС объяснили порядок

03:00, 28 июля 2026 98
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Налогоплательщики могут бесплатно получить индивидуальную налоговую консультацию, которая помогает правильно применять нормы налогового законодательства в конкретной ситуации.
Как получить индивидуальную налоговую консультацию: в ГНС объяснили порядок
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Налогоплательщики имеют право бесплатно получить индивидуальную налоговую консультацию, которая помогает правильно применять нормы налогового законодательства с учетом конкретной ситуации. В Государственной налоговой службе напомнили, как подать соответствующее обращение и какие требования предъявляются к его оформлению.

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Отмечается, что обратиться за индивидуальной налоговой консультацией можно в бумажной форме по почте, в электронном виде через Электронный кабинет или направить обращение на адрес электронной почты.

Налоговая служба предоставляет письменную или электронную консультацию в течение 25 календарных дней со дня получения обращения. Услуга является бесплатной.

В то же время, если вопрос требует дополнительного изучения, срок рассмотрения может быть продлен еще на 15 календарных дней. О таком продлении заявителя уведомят заранее.

Чтобы получить ответ, обращение должно содержать:

  • фамилию, имя и отчество физического лица либо наименование юридического лица;
  • налоговый адрес, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика либо паспортные данные (для физических лиц) или код ЕГРПОУ (для юридических лиц);
  • подробное описание фактических обстоятельств и суть вопроса;
  • подпись заявителя (собственноручную для бумажного обращения либо КЭП/ЭЦП для электронного);
  • дату подачи обращения.

В ГНС подчеркнули, что надлежащим образом оформленный запрос позволяет получить официальную индивидуальную налоговую консультацию именно по конкретной ситуации налогоплательщика.

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ГНС

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