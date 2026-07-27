«Восстановили» на другую должность в другом селе и снова уволили: апелляционный суд встал на сторону работницы

Суд: решение о восстановлении на работе нельзя считать выполненным, если работника назначили на неравнозначную должность в другом населенном пункте без его согласия.

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Восстановление работницы на неравнозначной должности в другом населенном пункте без ее согласия не является надлежащим исполнением решения суда о восстановлении на работе. К такому выводу пришел Хмельницкий апелляционный суд, оставив без изменений решение суда первой инстанции о признании незаконными и отмене распоряжения и приказов работодателя.

Как возник спор

Согласно материалам дела, в июне прошлого года Хмельницкий апелляционный суд признал незаконным и отменил распоряжение председателя Староушицкого поселкового совета Каменец-Подольского района об увольнении руководительницы народного фольклорно-этнографического ансамбля по соглашению сторон, восстановил её в этой должности и взыскал в её пользу средний заработок за время вынужденного прогула, 5 000 гривен в качестве компенсации морального вреда и судебные издержки.

Во исполнение этого решения поселковый голова издал распоряжение о восстановлении работницы в должности руководителя народного фольклорно-этнографического коллектива на 0,5 ставки. Однако из-за отсутствия этой должности предоставил ей другую — заведующую филиалом Староушицкого центрального дома культуры на 0,5 ставки с 10 июня 2025 года.

Почему работницу уволили во второй раз

16 июня директор учреждения обратился к сотруднице с требованием объяснить причины её отсутствия на работе с 10 по 15 июня. В ответ она письменно сообщила, что не была ознакомлена с приказом о восстановлении на работе, поэтому не знала, что должна была приступить к исполнению трудовых обязанностей с 10 июня. После этого её уволили за прогул без уважительных причин.

Считая незаконными перевод на другую работу в другом населённом пункте без её согласия и последующее увольнение, женщина обратилась в суд. Она просила признать незаконными и отменить распоряжение главы посёлка и приказы директора дома культуры о её восстановлении на работе и увольнении.

Позиция поселкового совета

Каменец-Подольский городской районный суд Хмельницкой области удовлетворил ее иск.

В апелляционной жалобе поселковый совет просил отменить это решение и отказать в иске. Он указал, что должность руководителя народного фольклорно-этнографического коллектива была сокращена после лишения коллектива звания народного фольклорного ансамбля, поэтому восстановить истицу именно на этой должности было невозможно. Вместо этого ее назначили, по мнению апеллянта, на равнозначную должность. Однако ознакомиться с распоряжением о восстановлении на работе работница отказалась. Ее увольнение из-за отсутствия на работе с 10 по 25 июня поселковый совет счел законным.

Выводы апелляционного суда

Хмельницкий апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции: ответчик не выполнил решение суда о восстановлении истицы на работе, поскольку должность руководителя народного фольклорно-этнографического коллектива не является равнозначной должности заведующего филиалом центрального дома культуры по образовательной специальности, должностным обязанностям и задачам.

Кроме того, апелляционный суд обратил внимание на то, что в соответствии со статьёй 32 Кодекса законов о труде Украины перевод работника в другую местность допускается только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

«Поскольку Староушицкий поселковый совет не предпринял всех необходимых и возможных действий с целью реального и надлежащего исполнения решения суда о восстановлении истицы на работе, фактически восстановил её на должности, которая не является равнозначной, в другом населённом пункте, ответчики не ознакомили её своевременно с распоряжением, приказом о восстановлении на работе и признали её отсутствие на работе прогулами, суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу об отмене оспариваемых распоряжений и приказов», — констатировал апелляционный суд по делу № 676/5478/25, отклонив апелляционную жалобу поселкового совета.

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