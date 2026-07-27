«10 килограммов смородины» за отсрочку от мобилизации: в Киеве разоблачили доцента университета

Правоохранители заявляют, что женщина вымогала 10 тысяч долларов за фиктивный поступление в колледж и помощь с обучением.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В столице сообщили о предъявлении подозрения доценту одного из университетов, которую подозревают в злоупотреблении влиянием. По версии следствия, она обещала организовать поступление в колледж при вузе для получения отсрочки от мобилизации и завуалированно называла неправомерную выгоду «10 килограммами смородины».

По данным Киевской городской прокуратуры, подозреваемая, работающая преподавательницей университета, за деньги обещала договориться о поступлении мужчины в колледж при учебном заведении.

По её словам, абитуриент должен был фиктивно учиться по специальности «менеджер технологий», что дало бы ему возможность получить отсрочку от мобилизации на три года — именно столько длилось бы обучение.

За такую услугу женщина требовала 10 тысяч долларов. По информации правоохранителей, в эту сумму также входила помощь в сдаче всех сессий.

Кроме того, по словам подозреваемой, необходимо было оплачивать официальную стоимость обучения — 35 тысяч гривен в год.

Во время личной встречи преподавательница объяснила порядок оформления документов и, как отмечают правоохранители, завуалированно называла неправомерную выгоду «10 килограммами смородины».

Женщину задержали сразу после получения неправомерной выгоды.

Доценту было предъявлено подозрение по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. В настоящее время подозреваемая находится под круглосуточным домашним арестом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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