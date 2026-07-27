Миллионы в гаражах и недвижимость за границей: НАПК проверило 415 деклараций должностных лиц

НАПК за полгода выявило нарушения в более чем 412 декларациях должностных лиц на сумму свыше 1,9 млрд грн.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило 415 полных проверок деклараций должностных лиц за первое полугодие текущего года. Проверки проводились на основе риск-ориентированного подхода.

По результатам проверок нарушения выявили в 412 декларациях. Общая сумма установленных признаков нарушений превысила 1,9 млрд грн.

Как сообщили в НАПК, в частности:

в 243 декларациях установлены признаки недостоверных сведений (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) или ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)) на общую сумму свыше 1,836 млрд грн;

в пяти — признаки необоснованности активов на сумму свыше 23 млн грн;

в семи — признаки незаконного обогащения на сумму свыше 111 млн грн.

В ведомстве отметили, что эффективность проведенных полных проверок за шесть месяцев 2026 года составляет 61% от количества проверок с утвержденным результатом.

НАПК также сообщило, что среди выявленных случаев были, в частности, ситуации с незадекларированными значительными денежными средствами, скрытой недвижимостью за рубежом и тому подобное.

Начало полной проверки еще не означает, что декларант совершил коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение. Если по результатам проверки установлено нарушение, НАПК принимает меры для привлечения лица к ответственности в соответствии с законодательством.

Среди всех завершенных с начала года полных проверок деклараций больше всего нарушений установлено в декларациях, поданных представителями:

органов местного самоуправления — в 102 декларациях (из них 80 — поданы депутатами местных советов, из которых 9 — депутаты областных советов; одним городским головой и одним секретарем городского совета, двумя сельскими головами, 18 — работниками аппаратов местных советов);

областных и районных государственных администраций — в 9 (среди них одна подана заместителем председателя областной государственной администрации);

Государственной миграционной службы — в 11;

таможенной и налоговой служб — в 7 (из них две поданы таможенниками и пять — представителями налоговой службы);

Национальной полиции Украины — в 15;

региональных и территориальных сервисных центров Министерства внутренних дел — в 5;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — в 6;

Национальной гвардии Украины — в 6;

государственных предприятий — в 12, из них семь поданы руководителями или исполняющими их обязанности, три — заместителями, одна — членом комиссии по реорганизации;

коммунальных предприятий — в 13, из них десять поданы руководителями или исполняющими их обязанности и две — заместителями;

территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — в 11;

судебной системы — в 6, из них 2 судьями.

Региональный срез

Наибольший процент подтвержденных нарушений зафиксирован в декларациях должностных лиц из следующих регионов:

в 39 из 47 — проверенных деклараций, поданных должностными лицами Днепропетровской области (83%);

в 7 из 9 — Черновицкой области (78%);

в 14 из 19 — Винницкой области (74%);

в 8 из 11 — Житомирской области (73%);

в 13 из 18 — Харьковской области (72%);

в 10 из 14 — Хмельницкой области (71%);

в 9 из 13 — Запорожской области (69%);

в 20 из 30 — Киевской области (67%);

в 11 из 19 — Закарпатской области (58%);

в 13 из 24 — Одесской области (54%);

в 6 из 12 — Черкасской области (50%);

в 7 из 14 — Полтавской области (50%);

в 12 из 28 — Львовской области (43%);

в 46 из 114 — г. Киева (40%).

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