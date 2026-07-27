Операции с помощью роботов и обучение врачей: в Украине создадут новый медицинский центр

В Украине создадут первый Центр роботизированной хирургии для лечения пациентов и подготовки врачей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине планируют создать первый научно-практический Центр робот-ассистированной хирургии. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, Министерство здравоохранения Украины, Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика и один из ведущих мировых производителей роботизированных хирургических систем.

Несмотря на активное развитие роботизированной хирургии в мире, в Украине доступ к таким технологиям остается ограниченным. В настоящее время страна имеет недостаточное количество роботизированных систем и не имеет национального центра для комплексной подготовки специалистов.

Новый центр должен стать платформой, которая объединит несколько направлений:

лечение пациентов;

подготовку и обучение врачей;

проведение научных исследований;

развитие международного сотрудничества.

Отдельным направлением станет создание профильной кафедры на базе Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика. Там планируют осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских работников, которые будут работать с роботизированными технологиями.

Планируется, что проект будет иметь поэтапное развитие. В ближайшее время запланирован запуск образовательных программ с участием специалистов университета, подготовка команды и начало клинической работы. Следующим этапом станет расширение клинических направлений, а в перспективе — создание национального учебного центра, который будет готовить специалистов для медицинских учреждений всех регионов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.