Операции с помощью роботов и обучение врачей: в Украине создадут новый медицинский центр
В Украине планируют создать первый научно-практический Центр робот-ассистированной хирургии. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, Министерство здравоохранения Украины, Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика и один из ведущих мировых производителей роботизированных хирургических систем.
Несмотря на активное развитие роботизированной хирургии в мире, в Украине доступ к таким технологиям остается ограниченным. В настоящее время страна имеет недостаточное количество роботизированных систем и не имеет национального центра для комплексной подготовки специалистов.
Новый центр должен стать платформой, которая объединит несколько направлений:
- лечение пациентов;
- подготовку и обучение врачей;
- проведение научных исследований;
- развитие международного сотрудничества.
Отдельным направлением станет создание профильной кафедры на базе Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика. Там планируют осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских работников, которые будут работать с роботизированными технологиями.
Планируется, что проект будет иметь поэтапное развитие. В ближайшее время запланирован запуск образовательных программ с участием специалистов университета, подготовка команды и начало клинической работы. Следующим этапом станет расширение клинических направлений, а в перспективе — создание национального учебного центра, который будет готовить специалистов для медицинских учреждений всех регионов Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.