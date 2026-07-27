Операції за допомогою роботів та навчання лікарів: в Україні створять новий медичний центр

В Україні створять перший Центр роботизованої хірургії для лікування пацієнтів та підготовки лікарів.

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В Україні планують створити перший науково-практичний Центр робот-асистованої хірургії. Відповідний меморандум про співпрацю підписали Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, Міністерство охорони здоров’я України, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика та один із провідних світових виробників роботизованих хірургічних систем.

Попри активний розвиток роботизованої хірургії у світі, в Україні доступ до таких технологій залишається обмеженим. Наразі країна має недостатню кількість роботичних систем і не має національного центру для комплексної підготовки фахівців.

Новий центр має стати платформою, яка об’єднає кілька напрямів:

Лікування пацієнтів;

підготовку та навчання лікарів;

проведення наукових досліджень;

розвиток міжнародної співпраці.

Окремим напрямом стане створення профільної кафедри на базі Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. Там планують здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників, які працюватимуть із роботизованими технологіями.

Планується, що проєкт матиме поетапний розвиток. Найближчим часом заплановано запуск освітніх програм за участю фахівців університету, підготовка команди та початок клінічної роботи. Наступним етапом стане розширення клінічних напрямів, а в перспективі — створення національного навчального центру, який готуватиме фахівців для медичних закладів з усіх регіонів України.

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