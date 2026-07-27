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Як обрати стиглий і солодкий кавун: що перевірити перед покупкою

20:01, 27 липня 2026 50
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Сезон кавунів розпочався, тому варто знати, як правильно обрати стиглий і солодкий плід та де його безпечніше купувати.
Як обрати стиглий і солодкий кавун: що перевірити перед покупкою
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Кінець липня в Україні традиційно знаменує початок сезону кавунів. Саме тоді магазини та ринки наповнюються стиглими плодами, які вважаються найсмачнішими та найсоковитішими. Водночас зовні гарний кавун не завжди виявляється стиглим і солодким. Щоб не помилитися з вибором, варто звернути увагу на кілька простих ознак. Вони допоможуть обрати якісний кавун і не розчаруватися після покупки.

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Як правильно обрати кавун

Під час вибору насамперед зверніть увагу на зовнішній вигляд плода. Кавун має бути правильної форми, без тріщин, проколів, порізів, вм’ятин і м’яких ділянок. Шкірка повинна бути щільною, а смуги — яскравими та контрастними.

Однією з головних ознак стиглості є жовта польова пляма — місце, яким кавун лежав на землі під час достигання. Вона має бути кремово-жовтою або насичено-жовтою. Якщо пляма біла чи зеленувата, плід, імовірно, зібрали завчасно.

Також варто оцінити вагу. Стиглий кавун завжди важкий для свого розміру, оскільки містить багато соку. Якщо є можливість порівняти кілька однакових за розміром плодів, краще обрати той, що важчий.

Ще одна ознака — звук. Якщо легенько постукати по кавуну, стиглий плід видає дзвінкий, глибокий звук. Глухий або занадто «порожній» звук може свідчити про те, що кавун недозрілий або вже почав псуватися.

Які кавуни краще не купувати

Від покупки варто відмовитися, якщо:

  • на шкірці є тріщини, проколи, порізи чи сліди гниття;
  • плід має м’які або вологі ділянки;
  • кавун пошкоджений під час транспортування;
  • продавець пропонує вже розрізаний кавун, який зберігається без холодильника або без харчової плівки;
  • від плода відчувається кислуватий або неприємний запах.

Такі ознаки можуть свідчити про псування продукту або порушення умов його зберігання.

Де безпечніше купувати кавуни

Фахівці рекомендують купувати кавуни у магазинах, супермаркетах, на офіційних ринках або в торговельних точках, де продукція зберігається в належних умовах. Плоди повинні лежати на спеціальних піддонах або стелажах, а не просто на землі чи асфальті.

Не варто купувати кавуни вздовж автомобільних доріг або в місцях стихійної торгівлі. У таких точках часто неможливо перевірити походження продукції, дотримання санітарних вимог та умов її зберігання.

Чи варто просити розрізати кавун

Якщо ви не плануєте з’їсти кавун одразу після покупки, краще не просити продавця його розрізати. Після пошкодження шкірки всередину легко потрапляють бактерії, а в літню спеку вони швидко розмножуються. Уже вдома кавун необхідно ретельно вимити під проточною водою, а після розрізання зберігати лише в холодильнику.

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охорона здоров'я

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