Якщо закон дозволяє носити зброю в громадських місцях, чи можуть її заборонити у парках — вирішує суд США

Верховний суд штату Небраска розгляне, чи можуть міста забороняти носіння зброї в парках, якщо це дозволяє закон штату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Небраска суд розглядає справу, яка може визначити, чи мають органи місцевого самоврядування право самостійно забороняти носіння прихованої вогнепальної зброї в міських парках і на пішохідних маршрутах, попри чинний закон штату про так зване «конституційне носіння зброї». Позивачі стверджують, що такі обмеження суперечать законодавству штату, тоді як влада міста Лінкольн наполягає: вона має право встановлювати правила користування майном, яке перебуває у її віданні.

Суд у Небрасці розглядає спір щодо заборони прихованої зброї в міських парках

У Окружному суді округу Ланкастер штату Небраска відбулося слухання у справі за позовом чотирьох власників зброї до міста Лінкольн.

Головне питання спору полягає в тому, чи поширюється право міської влади регулювати використання власного майна на міські парки та пішохідні маршрути, а також чи може місто заборонити там носіння прихованої вогнепальної зброї.

Представники міста заявили, що такі повноваження у них є. Натомість позивачі вважають, що після ухвалення у 2023 році закону про «конституційне носіння зброї» (Constitutional Carry) місцева влада більше не може встановлювати подібні обмеження.

У чому суть закону про «конституційне носіння зброї»

У 2023 році законодавчі збори Небраски ухвалили законопроєкт Legislative Bill 77, який дозволив дорослим громадянам носити приховану вогнепальну зброю без отримання спеціального дозволу.

Ініціатором законопроєкту був тодішній сенатор Том Брюер, який виступає за розширення прав власників зброї. Документ підтримали 33 депутати, проти проголосували 14.

Після набуття законом чинності мери двох найбільших міст штату — Лінкольна та Омахи — запровадили заборону на перебування зі зброєю в міських парках, муніципальних будівлях і на пішохідних маршрутах.

Чому власники зброї оскаржують заборону

Позов подали четверо власників зброї, повідомляє Courthouse News.

Представник позивачів заявив у суді, що справжнім власником міських парків, тротуарів і вулиць є громадськість, а не орган місцевого самоврядування.

За його словами, через це міська влада не може користуватися такими ж правами, як приватний власник нерухомості, і самостійно забороняти носіння зброї.

Водночас представник міста зазначив, що законодавці, ухвалюючи закон про приховане носіння зброї, не мали наміру позбавити міста можливості керувати власним майном.

Що вже відомо про справу

Раніше Асоціація власників вогнепальної зброї Небраски подала позови проти Лінкольна та Омахи, стверджуючи, що місцеві правила суперечать законодавству штату.

У лютому 2024 року суддя Ендрю Джейкобсен закрив справу щодо Лінкольна, оскільки позивачі не довели, що вже зазнали або неминуче зазнають шкоди через дію відповідного розпорядження. При цьому суд не оцінював законність самої заборони.

Пізніше Верховний суд Небраски дійшов висновку, що четверо власників зброї мають право звертатися до суду з таким позовом. Після цього справа повернулася до судді Джейкобсена для розгляду по суті. Водночас Асоціація власників зброї більше не є позивачем.

Окремо в аналогічній справі щодо міста Омаха інший суддя раніше видав тимчасову судову заборону, яка наразі блокує дію відповідних місцевих обмежень.

Чому позивачі вважають свої права порушеними

Жодного із чотирьох позивачів не затримували та не притягували до відповідальності за порушення міської політики.

Водночас вони заявили, що перестали регулярно відвідувати міські парки та пішохідні маршрути, побоюючись можливого кримінального переслідування.

Троє позивачів повідомили суду, що носять вогнепальну зброю постійно, а четвертий — що робить це у більшості випадків.

Які аргументи наводить влада Лінкольна

У судових документах місто звернуло увагу, що під час обговорення законопроєкту Legislative Bill 77 його автор сам заявляв: власники майна, зокрема й міста, можуть визначати правила щодо носіння зброї на своїй території. Як приклад він тоді навів спортивно-концертний комплекс Pinnacle Bank Arena у Лінкольні.

Натомість представник позивачів наголосив, що існує принципова різниця між будівлями та відкритими громадськими просторами — парками, тротуарами й пішохідними маршрутами.

Посилаючись на практику Верховного суду США та Верховного суду Небраски, він заявив, що такі території перебувають у так званому «суспільному довірчому управлінні» (public trust), тому правила щодо них відрізняються від тих, що діють для звичайної приватної власності.

Окрема суперечка стосується деталей для зброї

Під час слухання також обговорювалася заборона на використання так званих multiburst trigger activators — пристроїв, які дозволяють здійснювати два або більше пострілів одним натисканням на спусковий гачок.

Місто вважає, що має право регулювати використання окремих компонентів зброї.

Позивачі ж стверджують: якщо такі пристрої є необхідною складовою певних моделей вогнепальної зброї, їхня заборона фактично означає заборону і самої зброї.

Після завершення слухань суддя Ендрю Джейкобсен запропонував сторонам подати проєкти можливих судових рішень.

Коли саме буде винесене остаточне рішення у справі, суд наразі не повідомив.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.