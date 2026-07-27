На Одещині п’яний чоловік із пістолетом прийшов до школи забрати сина — його судитимуть

Фігурант раніше вже потрапляв у поле зору поліції: він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

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У Білгороді-Дністровському Одеської області чоловік прийшов до початкової школи забрати сина після уроків у стані сп’яніння та зі зброєю. Поліцейські завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду.

Інцидент стався наприкінці квітня цього року вдень. За даними слідства, 50-річний місцевий житель прийшов до навчального закладу за дитиною, однак учителька, помітивши ознаки алкогольного сп’яніння, відмовилася відпускати хлопчика з батьком.

Після цього чоловік почав конфліктувати, демонструвати пістолет та погрожувати. Працівники школи разом з інспектором служби освітньої безпеки вжили заходів, щоб захистити дітей, які перебували у закладі.

На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю. За висновком експертів, вилучений предмет є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю.

Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Під час перевірки також з’ясувалося, що він раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за керування транспортом у нетверезому стані та домашнє насильство.

На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 99 840 гривень. Чоловік скористався цією можливістю.

Наразі йому висунули обвинувачення за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, а також за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне придбання, зберігання та носіння зброї без дозволу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», к Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував конфлікт у супермаркеті та здійснив постріл у бік працівника охорони. Чоловік перебував напідпитку та використовував пневматичний пістолет. Інцидент стався в одному із супермаркетів на вулиці Північній в Оболонському районі Києва.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин у нетверезому стані зайшов до магазину та почав провокувати конфлікт із працівниками. Під час суперечки чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

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