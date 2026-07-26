Верховний Суд пояснив, коли штраф за непред'явлення документів водієм підлягає скасуванню

Поліцейський послався на порушення ПДР, але не зміг його довести, через що штраф водієві скасували.

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У разі, коли поліцейський обґрунтовує вимогу пред’явити документи порушенням Правил дорожнього руху, саме ці обставини мають бути належним чином підтверджені. Якщо ж належні та допустимі докази відсутні, постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 126 КУпАП підлягає скасуванню.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив у силі рішення апеляційного суду, яким було скасовано постанову патрульної поліції про накладення штрафу за непред’явлення реєстраційного документа на транспортний засіб.

Обставини справи

Патрульний поліцейський у Хмельницькому оштрафував водія на 425 грн за частиною першою статті 126 КУпАП. У постанові зазначалося, що водій на вимогу поліцейського не пред’явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Водій не погодився з таким рішенням і звернувся до суду. Він стверджував, що адміністративного правопорушення не вчиняв, а постанова винесена без законних підстав.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, визнавши, що вина водія доведена.

Однак апеляційний суд дійшов іншого висновку. Він встановив, що Управління патрульної поліції не надало належних і допустимих доказів вчинення водієм адміністративного правопорушення, тому скасував постанову про накладення штрафу. Поліція оскаржила це рішення до Верховного Суду.

Що зазначив Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд погодився з висновками апеляційної інстанції.

Суд звернув увагу, що поліцейський пояснював вимогу пред’явити документи тим, що водій нібито порушив Правила дорожнього руху. Саме це, на думку правоохоронця, було підставою для перевірки документів відповідно до Закону «Про Національну поліцію» та Правил дорожнього руху.

Водночас під час розгляду справи було встановлено, що відповідач належним чином не задокументував і не довів факту порушення водієм Правил дорожнього руху. Крім того, щодо водія не виносилася постанова про притягнення до адміністративної відповідальності саме за те порушення ПДР, на яке поліцейський посилався як на підставу для вимоги пред’явити документи.

За таких обставин Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що відповідач не довів обставин, які, за твердженням поліцейського, були підставою для пред’явлення водієм документів. Також Суд підтримав висновок про відсутність належних і допустимих доказів вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою статті 126 КУпАП.

Правова позиція

Верховний Суд підтвердив, що у справі 686/11314/17 поліцейський обґрунтовував вимогу про пред’явлення документів порушенням Правил дорожнього руху, однак відповідач не надав належних і допустимих доказів на підтвердження цієї обставини. За відсутності таких доказів апеляційний суд обґрунтовано скасував постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 126 КУпАП.

Суд також наголосив, що під час касаційного перегляду він не вправі переоцінювати докази чи встановлювати нові фактичні обставини справи. Оскільки апеляційний суд повно з’ясував обставини спору та правильно застосував норми матеріального і процесуального права, підстав для скасування його рішення не було.

У результаті касаційну скаргу Управління патрульної поліції залишено без задоволення, а постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду — без змін.

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