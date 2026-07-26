Повторне СЗЧ: що чекає військовослужбовця після другого самовільного залишення частини

Повторне самовільне залишення військової частини позбавляє права на добровільне повернення до служби — далі справу розглядатиме суд.

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Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, за певних умов можуть повернутися до служби. Однак така можливість діє не для всіх випадків. Законодавство дозволяє добровільно поновити службу лише за визначених умов, а повторне самовільне залишення частини позбавляє права скористатися цією процедурою — у такому разі питання вирішується вже в межах кримінального провадження через суд.

До коли можна добровільно повернутися після першого СЗЧ

Військовослужбовці, у яких самовільне залишення військової частини (СЗЧ) було зафіксовано до 12 червня 2026 року, можуть добровільно повернутися на військову службу до 20 вересня 2026 року.

Головна перевага цього механізму полягає в тому, що військовослужбовець має право самостійно обрати підрозділ, у якому бажає продовжити службу.

Водночас цей порядок не поширюється на нові випадки. Якщо за документами військової частини СЗЧ було зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, повернення здійснюється виключно відповідно до загального законодавства, без права самостійно обирати військову частину.

Які переваги добровільного повернення

Військовослужбовці, які відповідають визначеним умовам, можуть скористатися низкою переваг:

самостійно обрати бригаду або інший підрозділ у межах Збройних сил України, Національної гвардії України чи Державної спеціальної служби транспорту;

визначити бажану військову спеціальність або посаду, зокрема механіка, артилериста, пілота БпЛА та інші;

після прибуття до нового місця служби та зарахування відновити грошове забезпечення, соціальні гарантії й інші види забезпечення. Рапорт розглядається протягом семи днів.

Як відбувається повернення

Для добровільного повернення необхідно подати рапорт одним із трьох способів:

через застосунок «Армія+» (для військовослужбовців ЗСУ, НГУ та ДССТ);

безпосередньо до обраної військової частини (для ЗСУ та ДССТ);

через перший або другий центр рекрутингу (лише для ЗСУ).

Одночасне подання кількох рапортів не допускається.

Після подання документа його розглядають у строк до семи днів. Далі військовослужбовець прибуває до визначеної військової частини, після чого продовжує службу, а також отримує відновлення грошових виплат і всіх передбачених законом видів забезпечення.

Що таке СЗЧ і які наслідки воно має

Військовослужбовці Збройних сил України зобов’язані виконувати накази командування та не залишати військову частину або місце служби без дозволу командира. Ці вимоги поширюються на всіх військових, у тому числі тих, хто виконує завдання в районі бойових дій.

Самовільне залишення військової частини (СЗЧ) є кримінальним правопорушенням. У разі такого порушення щодо військовослужбовця відкривається кримінальне провадження.

Коли повернення до служби вже неможливе

Юристи наголошують, що можливість добровільного повернення без судового розгляду діє лише у випадку першого самовільного залишення військової частини.

Якщо військовослужбовця вдруге оголосили у СЗЧ, скористатися процедурою добровільного повернення вже неможливо.

Друге СЗЧ: справу розглядатиме суд

У разі повторного самовільного залишення військової частини військовослужбовець підлягає кримінальній відповідальності. Це означає, що надалі питання вирішується виключно в межах кримінального провадження, а остаточне рішення ухвалює суд.

Таким чином, право на повернення до служби за спрощеною процедурою надається лише один раз. Повторне СЗЧ тягне за собою судовий розгляд і кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

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