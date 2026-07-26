Повторное СЗЧ: что ждет военнослужащего после второго самовольного оставления части

Повторное самовольное оставление воинской части лишает права на добровольное возвращение к службе — далее дело будет рассматривать суд.

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Военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть, при определенных условиях могут вернуться к службе. Однако такая возможность действует не для всех случаев. Законодательство позволяет добровольно возобновить службу только при определенных условиях, а повторное самовольное оставление части лишает права воспользоваться этой процедурой — в таком случае вопрос решается уже в рамках уголовного производства через суд.

До какого срока можно добровольно вернуться после первого СЗЧ

Военнослужащие, у которых самовольное оставление воинской части (СЗЧ) было зафиксировано до 12 июня 2026 года, могут добровольно вернуться на военную службу до 20 сентября 2026 года.

Главное преимущество этого механизма заключается в том, что военнослужащий имеет право самостоятельно выбрать подразделение, в котором желает продолжить службу.

В то же время данный порядок не распространяется на новые случаи. Если по документам воинской части СЗЧ было зафиксировано 13 июня 2026 года или позже, возвращение осуществляется исключительно в соответствии с общим законодательством, без права самостоятельно выбирать воинскую часть.

Какие преимущества добровольного возвращения

Военнослужащие, соответствующие установленным условиям, могут воспользоваться рядом преимуществ:

самостоятельно выбрать бригаду или другое подразделение в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины или Государственной специальной службы транспорта;

определить желаемую военную специальность или должность, в частности механика, артиллериста, пилота БпЛА и другие;

после прибытия к новому месту службы и зачисления восстановить денежное обеспечение, социальные гарантии и другие виды обеспечения. Рапорт рассматривается в течение семи дней.

Как происходит возвращение

Для добровольного возвращения необходимо подать рапорт одним из трех способов:

через приложение «Армия+» (для военнослужащих ВСУ, НГУ и ГССТ);

непосредственно в выбранную воинскую часть (для ВСУ и ГССТ);

через первый или второй центр рекрутинга (только для ВСУ).

Одновременная подача нескольких рапортов не допускается.

После подачи документа его рассматривают в срок до семи дней. Далее военнослужащий прибывает в определенную воинскую часть, после чего продолжает службу, а также получает восстановление денежных выплат и всех предусмотренных законом видов обеспечения.

Что такое СЗЧ и какие последствия оно имеет

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обязаны выполнять приказы командования и не оставлять воинскую часть или место службы без разрешения командира. Эти требования распространяются на всех военнослужащих, в том числе тех, кто выполняет задачи в районе боевых действий.

Самовольное оставление воинской части (СЗЧ) является уголовным правонарушением. В случае такого нарушения в отношении военнослужащего открывается уголовное производство.

Когда возвращение к службе уже невозможно

Юристы подчеркивают, что возможность добровольного возвращения без судебного разбирательства действует только в случае первого самовольного оставления воинской части.

Если военнослужащего во второй раз объявили в СЗЧ, воспользоваться процедурой добровольного возвращения уже невозможно.

Второе СЗЧ: дело будет рассматривать суд

В случае повторного самовольного оставления воинской части военнослужащий подлежит уголовной ответственности. Это означает, что в дальнейшем вопрос решается исключительно в рамках уголовного производства, а окончательное решение принимает суд.

Таким образом, право на возвращение к службе по упрощенной процедуре предоставляется только один раз. Повторное СЗЧ влечет за собой судебное разбирательство и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

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