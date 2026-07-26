На Полтавщине мужчина попал под удар молнии во время работы на предприятии
Гроза может представлять смертельную опасность не только для людей, находящихся в поле или лесу, но и для работников предприятий. Именно поэтому работодатели обязаны своевременно прекращать работы на открытой местности и организовывать безопасное укрытие персонала. Один из таких трагических случаев произошел в Полтавской области, где во время пребывания на территории предприятия работник попал под удар молнии.
В Полтавской области произошел несчастный случай на производстве. Подсобный работник во время пребывания на территории предприятия попал под удар молнии.
Обстоятельства и причины несчастного случая в настоящее время выясняет специальная комиссия.
Как обезопасить работников во время грозы
Специалисты Гоструда подчеркивают, что для предотвращения подобных случаев необходимо соблюдать правила безопасности во время грозовых явлений. В частности, рекомендуется:
- прекращать выполнение работ на открытых территориях во время грозы;
- организовывать укрытие работников в безопасных помещениях или специально определенных местах;
- запрещать пребывание вблизи отдельно стоящих деревьев, металлических конструкций, опор и открытых водоемов;
- не использовать металлические предметы и инструменты на открытой местности во время грозы;
- учитывать погодные условия при планировании работ, особенно на открытых участках;
- проводить инструктажи по действиям работников во время грозы;
- обеспечивать наличие плана действий на случай резкого изменения погодных условий;
- осуществлять контроль со стороны ответственных лиц за своевременным прекращением работ.
Чем опасна молния
Молния поражает внезапно и может представлять смертельную опасность даже на некотором расстоянии от места основного удара.
Безопасность работников во время непогоды начинается с оценки погодных условий, своевременного прекращения работ и пребывания в безопасном месте до окончания грозы.
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