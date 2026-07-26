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На Полтавщине мужчина попал под удар молнии во время работы на предприятии

18:43, 26 июля 2026 81
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Специальная комиссия расследует обстоятельства происшествия, а специалисты напоминают, как уберечься от удара молнии во время работы.
На Полтавщине мужчина попал под удар молнии во время работы на предприятии
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Гроза может представлять смертельную опасность не только для людей, находящихся в поле или лесу, но и для работников предприятий. Именно поэтому работодатели обязаны своевременно прекращать работы на открытой местности и организовывать безопасное укрытие персонала. Один из таких трагических случаев произошел в Полтавской области, где во время пребывания на территории предприятия работник попал под удар молнии.

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В Полтавской области произошел несчастный случай на производстве. Подсобный работник во время пребывания на территории предприятия попал под удар молнии.

Обстоятельства и причины несчастного случая в настоящее время выясняет специальная комиссия.

Как обезопасить работников во время грозы

Специалисты Гоструда подчеркивают, что для предотвращения подобных случаев необходимо соблюдать правила безопасности во время грозовых явлений. В частности, рекомендуется:

  • прекращать выполнение работ на открытых территориях во время грозы;
  • организовывать укрытие работников в безопасных помещениях или специально определенных местах;
  • запрещать пребывание вблизи отдельно стоящих деревьев, металлических конструкций, опор и открытых водоемов;
  • не использовать металлические предметы и инструменты на открытой местности во время грозы;
  • учитывать погодные условия при планировании работ, особенно на открытых участках;
  • проводить инструктажи по действиям работников во время грозы;
  • обеспечивать наличие плана действий на случай резкого изменения погодных условий;
  • осуществлять контроль со стороны ответственных лиц за своевременным прекращением работ.

Чем опасна молния

Молния поражает внезапно и может представлять смертельную опасность даже на некотором расстоянии от места основного удара.

Безопасность работников во время непогоды начинается с оценки погодных условий, своевременного прекращения работ и пребывания в безопасном месте до окончания грозы.

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Гоструда трудовые отношения

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