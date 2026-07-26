Поддержал культуру — твое имя может появиться на здании музея или театра: как хотят поощрять меценатов

Новые правила должны сделать поддержку культуры прозрачной, а меценатам предложить государственное признание и дополнительные гарантии.

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Украинские музеи, театры, библиотеки, художественные школы, культурные центры, памятники культурного наследия и творческие проекты могут получить больше возможностей для привлечения частной поддержки.

В Верховной Раде предлагают законодательно урегулировать меценатство в сфере культуры, чтобы бизнес и граждане могли финансировать развитие культуры по четким правилам, а сам механизм стал прозрачным и понятным для всех участников. Для этого в парламенте зарегистрировали законопроект №15442 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере культуры».

В настоящее время в украинском законодательстве отсутствует отдельный нормативный акт, который бы комплексно регулировал меценатскую деятельность именно в сфере культуры. Законопроект призван определить, кто может быть меценатом, кто имеет право получать такую помощь, в каких формах она будет предоставляться, как будет контролироваться ее использование и какие гарантии и стимулы будет предоставлять государство.

Почему решили урегулировать меценатство

Проект закона разработали для внедрения нового института меценатства как составляющей государственно-частного партнерства в сфере культуры. Документ подготовили на основе наработок Министерства культуры Украины совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики во исполнение планов законопроектной работы парламента и правительства.

Меценатство является важным инструментом поддержки культуры, искусства, образования и развития творческого потенциала общества. Оно может способствовать восстановлению и реставрации объектов культурного наследия, поддержке одаренных детей, развитию украинского искусства и налаживанию сотрудничества между бизнесом и культурной сферой. При этом действующее законодательство регулирует только благотворительную деятельность и не учитывает особенностей культурного меценатства.

Какие новые понятия появятся в законе

Законопроект предлагает дополнить Закон Украины «О культуре» новыми определениями.

В частности, предлагается определить:

мецената культуры — физическое лицо или юридическое лицо частного права, осуществляющее меценатскую деятельность;

меценатскую деятельность в сфере культуры — добровольное и безвозмездное предоставление помощи физическим или юридическим лицам;

меценатскую помощь — материальную, денежную или иную поддержку;

бенефициара — физическое или юридическое лицо — резидента Украины, определенное конечным получателем помощи;

получателя меценатской помощи — благотворительные организации, учреждения культуры, учреждения образования сферы культуры, а также другие юридические лица, деятельность которых связана со сферой культуры или поддержкой культурных проектов через гранты либо стипендии.

Кроме этого, среди приоритетов государственной политики в сфере культуры предлагается определить развитие взаимодействия между участниками меценатской деятельности и поощрение меценатов к поддержке культурных проектов.

На что можно будет предоставлять меценатскую помощь

Документ определяет перечень направлений, по которым может осуществляться меценатская деятельность.

В частности, помощь можно будет направлять на:

обеспечение материально-технической базы учреждений культуры;

строительство, реконструкцию, реставрацию, консервацию, капитальный и текущий ремонт, модернизацию и реновацию учреждений культуры и объектов культурного наследия;

создание и популяризацию украинского культурного продукта;

проведение выставок, фестивалей, конкурсов, художественных аукционов, культурно-художественных проектов и выставок-продаж.

Какой может быть меценатская помощь

Законопроект предусматривает, что помощь может предоставляться в нескольких формах.

Среди них:

безвозмездная передача зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, земельных участков, транспортных средств или денежных средств;

безвозмездное выполнение работ либо предоставление услуг;

закупка и передача оборудования, инвентаря и иного имущества, необходимого для деятельности в сфере культуры.

Кто сможет получать помощь

Субъектами меценатской деятельности определяются меценат культуры и приобретатель меценатской помощи.

Приобретателем являются получатель меценатской помощи и бенефициар. Если конечным получателем является физическое лицо, договор будет заключаться между меценатом, получателем помощи и самим бенефициаром. При этом бенефициар должен использовать полученные средства или имущество исключительно по направлениям, определенным законом и договором, и не может выступать посредником для передачи помощи другим лицам.

Как будет оформляться меценатская помощь

Предоставление помощи будет осуществляться исключительно на основании письменного договора.

Документом предлагается определить его обязательные условия, среди которых:

вид меценатской деятельности;

направления использования помощи;

объем и сроки ее предоставления;

порядок контроля за использованием денежных средств или имущества, в частности доступ к финансовой отчетности;

ответственность сторон за нарушение условий договора.

В то же время стороны смогут предусмотреть и другие положения, если они не будут противоречить законодательству.

Какие ограничения предлагают установить

Проект закона содержит ряд предохранительных механизмов.

Так, меценат культуры, получатель помощи и бенефициар не могут быть связанными лицами в понимании Налогового кодекса Украины.

Также ими не могут быть юридические лица, конечными бенефициарными владельцами, членами либо участниками которых с долей 10% и более являются Российская Федерация, граждане РФ (кроме тех, кто законно проживает в Украине) либо юридические лица, созданные по законодательству Российской Федерации.

Какую поддержку предлагают меценатам

Документом предлагается внедрить отдельные формы государственной поддержки меценатов культуры.

В частности, речь идет о:

награждении государственными наградами и почетными ведомственными знаками отличия;

содействии увековечению имени мецената на зданиях, сооружениях и других объектах культурного назначения, которые были созданы либо переданы благодаря меценатской помощи;

других формах поддержки в соответствии с законодательством.

Кроме того, государство будет гарантировать физическим и юридическим лицам возможность свободно осуществлять меценатскую деятельность в сфере культуры.

Какие еще законы изменит документ

Законопроект также предусматривает изменения в Закон Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

В частности, из действующего определения меценатской деятельности предлагается исключить упоминания об искусстве и охране культурного наследия, а также предусмотреть, что меценатская деятельность в сфере культуры будет осуществляться в соответствии со специальным законом.

Как отмечают авторы, это должно устранить противоречия между законодательными актами и четко отделить регулирование культурного меценатства от общего регулирования благотворительной деятельности.

Потребует ли реализация закона дополнительных средств

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. Также авторы считают, что документ не создает коррупционных рисков, не содержит дискриминационных норм, не противоречит международным обязательствам Украины и не окажет негативного влияния на экономику, рынок труда, общественное здоровье либо окружающую среду.

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