Підтримав культуру — твоє ім'я може з'явитися на будівлі музею чи театру: як хочуть заохочувати меценатів

Нові правила мають зробити підтримку культури прозорою, а меценатам запропонувати державне визнання та додаткові гарантії.

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Українські музеї, театри, бібліотеки, мистецькі школи, культурні центри, пам’ятки культурної спадщини та творчі проєкти можуть отримати більше можливостей для залучення приватної підтримки.

У Верховній Раді пропонують законодавчо врегулювати меценатство у сфері культури, щоб бізнес і громадяни могли фінансувати розвиток культури за чіткими правилами, а сам механізм став прозорим і зрозумілим для всіх учасників. Для цього у парламенті зареєстрували законопроєкт №15442 «Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері культури».

Нині в українському законодавстві немає окремого нормативного акта, який би комплексно регулював меценатську діяльність саме у сфері культури. Законопроєкт покликаний визначити, хто може бути меценатом, хто має право отримувати таку допомогу, у яких формах вона надаватиметься, як контролюватиметься її використання та які гарантії і стимули надаватиме держава.

Чому вирішили врегулювати меценатство

Проєкт закону розробили для запровадження нового інституту меценатства як складової державно-приватного партнерства у сфері культури. Документ підготували на основі напрацювань Міністерства культури України спільно з Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на виконання планів законопроєктної роботи парламенту та уряду.

Меценатство є важливим інструментом підтримки культури, мистецтва, освіти та розвитку творчого потенціалу суспільства. Воно може сприяти відновленню й реставрації об’єктів культурної спадщини, підтримці обдарованих дітей, розвитку українського мистецтва та налагодженню співпраці між бізнесом і культурною сферою. При цьому чинне законодавство регулює лише благодійну діяльність і не враховує особливостей культурного меценатства.

Які нові поняття з’являться в законі

Законопроєкт пропонує доповнити Закон України «Про культуру» новими визначеннями.

Зокрема, пропонується визначити:

мецената культури — фізичну особу або юридичну особу приватного права, яка здійснює меценатську діяльність;

меценатську діяльність у сфері культури — добровільне та безоплатне надання допомоги фізичним або юридичним особам;

меценатську допомогу — матеріальну, грошову або іншу підтримку;

бенефіціара — фізичну або юридичну особу-резидента України, визначену кінцевим отримувачем допомоги;

отримувача меценатської допомоги — благодійні організації, заклади культури, заклади освіти сфери культури, а також інші юридичні особи, діяльність яких пов’язана зі сферою культури або підтримкою культурних проєктів через гранти чи стипендії.

Крім цього, серед пріоритетів державної політики у сфері культури пропонується визначити розвиток взаємодії між учасниками меценатської діяльності та заохочення меценатів до підтримки культурних проєктів.

На що можна буде надавати меценатську допомогу

Документ визначає перелік напрямів, за якими може здійснюватися меценатська діяльність.

Зокрема, допомогу можна буде спрямовувати на:

забезпечення матеріально-технічної бази закладів культури;

будівництво, реконструкцію, реставрацію, консервацію, капітальний і поточний ремонт, модернізацію та реновацію закладів культури й об’єктів культурної спадщини;

створення та популяризацію українського культурного продукту;

проведення виставок, фестивалів, конкурсів, мистецьких аукціонів, культурно-мистецьких проєктів і виставок-продажів.

Якою може бути меценатська допомога

Законопроєкт передбачає, що допомога може надаватися у кількох формах.

Серед них:

безоплатна передача будівель, приміщень, споруд, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, транспортних засобів або коштів;

безоплатне виконання робіт чи надання послуг;

закупівля та передача обладнання, інвентарю й іншого майна, необхідного для діяльності у сфері культури.

Хто зможе отримувати допомогу

Суб’єктами меценатської діяльності визначаються меценат культури та набувач меценатської допомоги.

Набувачем є отримувач меценатської допомоги та бенефіціар. Якщо кінцевим отримувачем є фізична особа, договір укладатиметься між меценатом, отримувачем допомоги та самим бенефіціаром. При цьому бенефіціар повинен використовувати отримані кошти чи майно виключно за напрямами, визначеними законом і договором, та не може виступати посередником для передачі допомоги іншим особам.

Як оформлюватиметься меценатська допомога

Надання допомоги здійснюватиметься виключно на підставі письмового договору.

Документом пропонується визначити його обов’язкові умови, серед яких:

вид меценатської діяльності;

напрями використання допомоги;

обсяг та строки її надання;

порядок контролю за використанням коштів або майна, зокрема доступ до фінансової звітності;

відповідальність сторін за порушення умов договору.

Водночас сторони зможуть передбачити й інші положення, якщо вони не суперечитимуть законодавству.

Які обмеження пропонують встановити

Проєкт закону містить низку запобіжників.

Так, меценат культури, отримувач допомоги та бенефіціар не можуть бути пов’язаними особами у розумінні Податкового кодексу України.

Також ними не можуть бути юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками яких із часткою 10% і більше є Російська Федерація, громадяни РФ (крім тих, хто законно проживає в Україні) або юридичні особи, створені за законодавством Російської Федерації.

Яку підтримку пропонують меценатам

Документом пропонується запровадити окремі форми державної підтримки меценатів культури.

Зокрема, йдеться про:

відзначення державними нагородами та почесними відомчими відзнаками;

сприяння увічненню імені мецената на будівлях, спорудах та інших об’єктах культурного призначення, які були створені або передані завдяки меценатській допомозі;

інші форми підтримки відповідно до законодавства.

Крім того, держава гарантуватиме фізичним та юридичним особам можливість вільно здійснювати меценатську діяльність у сфері культури.

Які ще закони змінить документ

Законопроєкт також передбачає зміни до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Зокрема, із чинного визначення меценатської діяльності пропонується виключити згадки про мистецтво та охорону культурної спадщини, а також передбачити, що меценатська діяльність у сфері культури здійснюватиметься відповідно до спеціального закону.

Як зазначають автори, це має усунути суперечності між законодавчими актами та чітко відокремити регулювання культурного меценатства від загального регулювання благодійної діяльності.

Чи потребуватиме реалізація закону додаткових коштів

Реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів. Також автори вважають, що документ не створює корупційних ризиків, не містить дискримінаційних норм, не суперечить міжнародним зобов’язанням України та не матиме негативного впливу на економіку, ринок праці, громадське здоров’я чи довкілля.

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