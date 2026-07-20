НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

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Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови «Про деякі питання здійснення надавачами платіжних послуг контролю за платіжними операціями». Цей документ є частиною стратегії НБУ щодо очищення фінансового ринку від схем міскодингу, шахрайства та неправомірного використання платіжної інфраструктури.

Документ має запровадити єдині стандартизовані підходи до контролю платіжних операцій та управління операційними ризиками для учасників платіжного ринку.

Проєктом передбачено, що нові вимоги поширюватимуться на банки, платіжні установи, крім малих платіжних установ, установи електронних грошей, операторів поштового зв’язку, які мають право надавати платіжні послуги, а також фінансові установи, що здійснюють таку діяльність.

Проєкт спрямований на створення єдиної правової рамки для моніторингу та реконсиляції платіжних операцій. Зокрема, учасники ринку повинні будуть впровадити внутрішні процедури, які дозволять своєчасно виявляти помилки, невідповідності та інші операційні ризики, а також забезпечувати належний контроль за проведенням платіжних операцій.

Після набрання постановою чинності банки та інші учасники ринку матимуть 90 календарних днів для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог. Громадське обговорення проєкту триватиме до 31 липня 2026 року.

Моніторинг та реконсиляція

НБУ виділяє три ключові напрямки контролю, які мають бути інтегровані в загальну систему управління операційним ризиком установи.

Моніторинг платіжних операцій. Банки та інші надавачі платіжних послуг повинні здійснювати систематичний контроль платіжних операцій для своєчасного виявлення нетипових або підозрілих транзакцій, а також запобігання неакцептованим платежам.

Обов’язкова реконсиляція операцій. Проєкт передбачає щоденне звіряння інформації про платіжні операції щонайменше за трьома параметрами, зокрема сумою операції, її унікальним ідентифікатором, реквізитами отримувача або іншими визначеними показниками. Такий механізм має забезпечити своєчасне виявлення розбіжностей та операційних помилок.

Запобігання міскодингу (MCC miscoding). Еквайри будуть зобов’язані впровадити заходи, які унеможливлять присвоєння торговцям кодів категорій діяльності (MCC), що не відповідають фактичному виду їхньої діяльності. Це має запобігти ситуаціям, коли ризикові операції, зокрема пов’язані з азартними іграми, маскуються під інші види підприємницької діяльності для обходу встановлених обмежень і процедур контролю.

AI та Machine Learning

Вперше на рівні нормативного акта НБУ прямо дозволяє та стимулює використання штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML) для виявлення нетипових операцій.

Окремою новелою проєкту є можливість під час моніторингу платіжних операцій. Проєкт положення передбачає, що технології штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML) можуть застосовуватися для виявлення нетипових операцій та аналізу ризиків.

Водночас надавачі платіжних послуг, які використовуватимуть AI- або ML-моделі, повинні забезпечити їх постійне навчання, регулярне оновлення вхідних даних та контроль за якістю їх роботи.

Крім того, проєкт запроваджує вимогу щодо регулярного бек-тестування правил моніторингу. Передбачається, що не рідше одного разу на місяць учасники ринку повинні перевіряти ефективність таких правил, порівнюючи результати їх застосування з фактичними даними платіжних операцій. Це має забезпечити своєчасне виявлення недоліків у роботі систем моніторингу та підвищити їхню ефективність.

Система ризикових маркерів

Проєкт положення передбачає ризик-орієнтований підхід до моніторингу платіжних операцій. Залежно від результатів оцінки кожній операції присвоюватиметься відповідний рівень ризику.

Для операцій із низьким рівнем ризику передбачається їх автоматичне виконання. Якщо операція віднесена до середнього рівня ризику, надавач платіжних послуг зможе призупинити її для отримання додаткового підтвердження від клієнта або проведення додаткової перевірки. Операції з високим рівнем ризику пропонується автоматично зупиняти до завершення перевірки обставин їх проведення.

Ознаки нетипової поведінки

Крім того, проєкт передбачає формування переліку користувачів, які потребують посиленого контролю. Інформацію про таких клієнтів пропонується зберігати протягом одного року.

Документ також визначає перелік ознак нетипової платіжної поведінки, за наявності яких установа повинна розпочати додаткову перевірку операції. Проєкт містить детальний Додаток 2 із ознаками, які зобов’язують установу почати перевірку:

Надмірна кількість рахунків: відкриття або наявність у користувача значної кількості рахунків чи електронних платіжних засобів (ЕПЗ), що суттєво перевищує середні показники бази та не відповідає стандартній фінансовій поведінці. Концентрація певних операцій: наявність на рахунку великої кількості однотипних транзакцій, як-от перекази за реквізитами ЕПЗ, перекази між рахунками або купівля товарів на нетипові суми у унікальних торговців. Аномальна частота платежів: надто висока інтенсивність операцій за день, тиждень чи місяць порівняно з іншими користувачами (наприклад, понад 10 поповнень рахунку менше ніж за 60 хвилин). Мінімальні залишки при великих оборотах: ситуація, коли залишки на рахунках є значно нижчими, ніж у клієнтів зі схожим профілем, попри значні обсяги щоденних чи щотижневих операцій. Аномалії з кредитами: часто здійснення операцій із видачі та погашення кредитів у значних сумах із нетипово високою частотою. Швидке перерахування: кошти, що надходять на рахунок, майже миттєво переказуються далі, залишаючи мінімальний залишок. Гемблінг-аномалії: отримання виграшів від азартних ігор (кодом 7995) за відсутності операцій з поповнення гральних рахунків, що супроводжується регулярними переказами за реквізитами ЕПЗ. Прихована підприємницька діяльність: систематичне отримання переказів на рахунки фізичних осіб, відкриті для власних потреб, що мають ознаки бізнесу (за ключовими словами у призначенні, повторюваними сумами тощо). Сплеск активності нових торговців: досягнення торговцем аномальних обсягів операцій одразу після початку роботи, після чого рахунок швидко закривається або стає неактивним.

Транзит у торговців: повний збіг динаміки вхідних та вихідних переказів за рахунком торговця.

Нетипові призначення платежів: використання нехарактерних для діяльності торговця описів операцій на користь отримувачів з різними MCC-кодами.

Часта зміна технічних та персональних даних: нетипова зміна адрес, номерів телефону, параметрів пристроїв (Device ID, Application ID), IMEI, операційної системи чи IP-адрес.

Спільні «цифрові відбитки»: використання для дистанційного доступу пристроїв з ідентичними параметрами для різних, нічим не пов’язаних між собою користувачів.

Географічна нелогічність: здійснення операцій із різних міст чи областей у такий короткий проміжок часу, за який фізично неможливо переміститися між цими локаціями.

Аномальні перекази «один багатьом»: коли один платник-фізична особа переказує кошти великій кількості інших фізичних осіб в обсягах, що не відповідають звичайним потребам.

Аномальні перекази «багато одному»: коли один отримувач-фізична особа отримує кошти від великої кількості різних платників у кількості та з періодичністю, що суттєво відрізняється від норми.

У разі ухвалення постанови учасникам платіжного ринку доведеться привести внутрішні процедури у відповідність до нових вимог. Це стосуватиметься, зокрема, організації моніторингу платіжних операцій, реконсиляції, оцінки операційних ризиків та внутрішнього контролю.

Проєкт також передбачає розмежування процесів моніторингу операційних ризиків і фінансового моніторингу у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму. Таким чином, установи повинні будуть забезпечити функціонування окремих процедур для управління операційними ризиками та виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Крім того, внутрішній аудит має не рідше одного разу на рік оцінювати ефективність системи моніторингу платіжних операцій та відповідність її вимогам положення.

Водночас проєкт передбачає, що у разі виявлення ризикових операцій надавачі платіжних послуг зможуть застосовувати додаткові заходи перевірки, зокрема посилену автентифікацію користувача або запит документів для підтвердження операції.

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