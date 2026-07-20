  1. В Україні

Продаєте автомобіль: чи потрібно платити за перший продаж протягом року

23:48, 20 липня 2026 41
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За яких умов перший продаж автомобіля протягом року звільняється від податків, а коли вже виникають податкові зобов'язання.
Продаєте автомобіль: чи потрібно платити за перший продаж протягом року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Продаж власного автомобіля не завжди означає необхідність сплачувати податки чи звітувати перед державою. Податкове законодавство передбачає пільгу для громадян, які протягом року відчужують лише один легковий транспортний засіб. Водночас друга і кожна наступна угода вже тягнуть за собою податкові зобов’язання, а в окремих випадках — і необхідність сплати підвищеної ставки податку. Саме тому перед продажем авто варто знати, які правила діють, щоб уникнути непередбачених витрат.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Коли продаж автомобіля не оподатковується

В Україні порядок оподаткування операцій із продажу або обміну транспортних засобів визначений статтею 173 Податкового кодексу України.

Якщо фізична особа протягом календарного року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, дохід від такої операції не оподатковується.

Крім того, якщо людина не отримувала інших доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню, подавати річну декларацію про майновий стан і доходи не потрібно.

Які податки доведеться сплатити при повторному продажу

Якщо протягом того самого року фізична особа продає або обмінює другий легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, дохід від такої операції оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%.

У разі продажу третього та кожного наступного транспортного засобу протягом року ставка ПДФО становить 18%.

Окрім цього, дохід від таких операцій також підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%.

Як визначається дохід від продажу транспортного засобу

Для цілей оподаткування дохід від продажу або обміну легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (або договорі міни).

Водночас така ціна не може бути нижчою за середньоринкову вартість транспортного засобу або нижчою за його оціночну ринкову вартість — залежно від того, який із цих показників обере платник податку.

Що варто пам’ятати

Отже, фізична особа має право один раз протягом року продати або обміняти легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед без сплати податку на доходи фізичних осіб і без подання річної декларації, якщо відсутні інші доходи, що підлягають декларуванню. Водночас друга та кожна наступна операція з відчуження такого транспорту вже підлягають оподаткуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

автомобіль

Популярні новини

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 15k
Свідок Єгови відмовився від мобілізації, бо віросповідання забороняє йому носити зброю: суд призначив 3 роки ув'язнення

Свідок Єгови відмовився від мобілізації, бо віросповідання забороняє йому носити зброю: суд призначив 3 роки ув'язнення

13:33, 19 липня 2026 9k
Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

12:03, 19 липня 2026 10k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 7k
Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

10:00, 20 липня 2026 4k
На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

12:39, 19 липня 2026 9k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Діти, народжені після загибелі батька на фронті, мають право на частку від 15 млн навіть якщо гроші вже виплачені іншим, — ВС

Чи має право на частку від 15-мільйонної допомоги дитина, яка народилася вже після загибелі батька на фронті, та що робити, допомога вже розподілена та виплачена іншим членам родини.

Самого психіатричного діагнозу недостатньо: у яких випадках суд визнає людину недієздатною

Визнання людини недієздатною є одним із найсерйозніших судових рішень у цивільному праві, адже після нього особа фактично втрачає можливість самостійно розпоряджатися своїм майном, укладати договори та приймати юридично значимі рішення.

НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

Спонсор хотів стягнути 2,5 млн грн з хокейного клубу через затримку хокейного чемпіонату — ВС направив справу на новий розгляд

Через те, що Чемпіонат України з хокею вчасно не стартував, спонсор отримав шанс повернути 2,5 мільйони гривень авансу: Верховний Суд не підтримав рішення, яким з компанії стягнули 9,5 млн грн на користь хокейного клубу.

Ваш акаунт уже могли використати проти вас: які докази потрібно зберегти для суду та поліції

Несанкціонований доступ до акаунта може призвести не лише до втрати контролю над профілем, а й до шахрайства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]