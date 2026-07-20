Продаєте автомобіль: чи потрібно платити за перший продаж протягом року

За яких умов перший продаж автомобіля протягом року звільняється від податків, а коли вже виникають податкові зобов'язання.

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Продаж власного автомобіля не завжди означає необхідність сплачувати податки чи звітувати перед державою. Податкове законодавство передбачає пільгу для громадян, які протягом року відчужують лише один легковий транспортний засіб. Водночас друга і кожна наступна угода вже тягнуть за собою податкові зобов’язання, а в окремих випадках — і необхідність сплати підвищеної ставки податку. Саме тому перед продажем авто варто знати, які правила діють, щоб уникнути непередбачених витрат.

Коли продаж автомобіля не оподатковується

В Україні порядок оподаткування операцій із продажу або обміну транспортних засобів визначений статтею 173 Податкового кодексу України.

Якщо фізична особа протягом календарного року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, дохід від такої операції не оподатковується.

Крім того, якщо людина не отримувала інших доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню, подавати річну декларацію про майновий стан і доходи не потрібно.

Які податки доведеться сплатити при повторному продажу

Якщо протягом того самого року фізична особа продає або обмінює другий легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, дохід від такої операції оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%.

У разі продажу третього та кожного наступного транспортного засобу протягом року ставка ПДФО становить 18%.

Окрім цього, дохід від таких операцій також підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%.

Як визначається дохід від продажу транспортного засобу

Для цілей оподаткування дохід від продажу або обміну легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (або договорі міни).

Водночас така ціна не може бути нижчою за середньоринкову вартість транспортного засобу або нижчою за його оціночну ринкову вартість — залежно від того, який із цих показників обере платник податку.

Що варто пам’ятати

Отже, фізична особа має право один раз протягом року продати або обміняти легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед без сплати податку на доходи фізичних осіб і без подання річної декларації, якщо відсутні інші доходи, що підлягають декларуванню. Водночас друга та кожна наступна операція з відчуження такого транспорту вже підлягають оподаткуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України.

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