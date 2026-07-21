У Києві можуть втричі підвищити тариф на воду: скільки доведеться платити
У Києві планують переглянути тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. У разі затвердження запропонованих розрахунків загальна вартість послуг може значно зрозти.
Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал».
Якими можуть стати нові тарифи
У відповідь на запит ЗМІ, «Київводоканал» повідомив, що уже передав столичній владі розрахунки нових тарифів для населення.
Згідно із запропонованими показниками:
- послуга централізованого водопостачання може подорожчати до 50,69 грн за 1 куб. м (нині — 16,16 грн);
- централізоване водовідведення може коштувати 38,21 грн за 1 куб. м (нині — 14,22 грн).
Зазначається, що у разі ухвалення відповідного рішення загальний тариф на воду в Києві може зрости на 58,52 грн за кубометр — із нинішніх показників до 88,90 грн за 1 куб. м.
У «Київводоканалі» пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний із необхідністю привести їх до економічно обґрунтованого рівня.
Серед основних причин можливого підвищення тарифів називають:
- зростання вартості електроенергії;
- збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів;
- суттєве подорожчання реагентів;
- зростання витрат на ремонт та обслуговування мереж;
- збільшення витрат на оплату праці працівників через підвищення заробітної плати.
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