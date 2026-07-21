У Києві можуть втричі підвищити тариф на воду: скільки доведеться платити

«Київводоканал» уже передав столичній владі розрахунки нових тарифів для населення.

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У Києві планують переглянути тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. У разі затвердження запропонованих розрахунків загальна вартість послуг може значно зрозти.

Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал».

Якими можуть стати нові тарифи

У відповідь на запит ЗМІ, «Київводоканал» повідомив, що уже передав столичній владі розрахунки нових тарифів для населення.

Згідно із запропонованими показниками:

послуга централізованого водопостачання може подорожчати до 50,69 грн за 1 куб. м (нині — 16,16 грн);

централізоване водовідведення може коштувати 38,21 грн за 1 куб. м (нині — 14,22 грн).

Зазначається, що у разі ухвалення відповідного рішення загальний тариф на воду в Києві може зрости на 58,52 грн за кубометр — із нинішніх показників до 88,90 грн за 1 куб. м.

У «Київводоканалі» пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний із необхідністю привести їх до економічно обґрунтованого рівня.

Серед основних причин можливого підвищення тарифів називають:

зростання вартості електроенергії;

збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів;

суттєве подорожчання реагентів;

зростання витрат на ремонт та обслуговування мереж;

збільшення витрат на оплату праці працівників через підвищення заробітної плати.

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