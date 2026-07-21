Колишнім дружинам військовослужбовців пропонують надати право на квартирний облік і житлові гарантії

Жінки, які після розлучення самостійно виховують дітей військовослужбовців, можуть отримати право на державні житлові гарантії.

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Після розірвання шлюбу з військовослужбовцем жінка сьогодні втрачає статус члена його сім’ї, а разом із ним — право на низку житлових і соціальних гарантій. Водночас діти, які залишаються проживати з матір’ю, також можуть опинитися без належного захисту. Саме тому пропонується змінити законодавство, щоб колишні дружини військовослужбовців, які самостійно виховують спільних малолітніх дітей, могли претендувати на державні житлові гарантії, а права дітей не залежали від факту розлучення батьків.

Чому пропонують змінити законодавство

На адресу Кабміну зареєстровано петицію «Про внесення змін до законодавства України щодо забезпечення житлового, соціального та матеріального захисту колишніх дружин військовослужбовців, які самостійно виховують малолітніх дітей, особливо у разі тяжких захворювань».

Автори звернення посилаються на статті 3, 24, 46, 48, 51 та 52 Конституції України, які гарантують рівність громадян, право на соціальний захист, достатній життєвий рівень, а також охорону сім’ї, материнства і дитинства.

На їхню думку, після розірвання шлюбу жінка автоматично втрачає статус члена сім’ї військовослужбовця, а разом із ним — право на житлові гарантії та низку соціальних пільг. Найбільше, як зазначається у петиції, від цього страждають малолітні діти, які залишаються проживати з матір’ю, особливо якщо вона має тяжке захворювання, інвалідність або втратила працездатність.

Які проблеми хочуть вирішити

Зазначається, що багато військовослужбовців перебувають на квартирному обліку або користуються державними житловими програмами. Однак чинне законодавство, на їхню думку, не забезпечує належного захисту прав дітей та колишніх дружин у випадках, коли військовослужбовець залишає сім’ю.

Також звертають увагу на випадки, коли нерухоме майно оформлюється на близьких родичів. На думку авторів, це може ускладнювати захист майнових прав дітей і колишніх членів сім’ї та створювати ризики неправомірного отримання державних житлових гарантій.

Які зміни пропонують

Кабмін просять розробити та подати на розгляд Верховної Ради законодавчі зміни, які передбачатимуть:

державну програму забезпечення житлом або виплати грошової компенсації за житло для колишніх дружин військовослужбовців, які самостійно виховують малолітніх дітей;

право таким жінкам та їхнім дітям залишатися або ставати на квартирний облік, якщо дитина проживає разом із матір’ю;

механізм перевірки майнового стану військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку або отримують житлові компенсації, щоб запобігти неправомірному отриманню державної підтримки через приховування майна або оформлення його на близьких родичів;

першочерговий соціальний, матеріальний і житловий захист жінок із тяжкими захворюваннями, які самостійно виховують малолітніх дітей;

гарантію того, що житлові права дітей військовослужбовців не припинятимуться лише через розірвання шлюбу між батьками або через негідну поведінку одного з них;

удосконалення законодавства, щоб під час розподілу державних житлових гарантій насамперед враховувалися інтереси малолітніх дітей.

На чому наголошують автори

У зверненні зазначається, що держава має підтримувати не лише військовослужбовців, а й їхніх дітей, які не повинні втрачати право на належний рівень життя через розірвання шлюбу батьків.

На думку авторів, законодавство має забезпечувати справедливий баланс між соціальним захистом військовослужбовців і захистом прав дітей та тих із батьків, які після розлучення самостійно несуть основний тягар їхнього виховання.

Петицію зареєстровано під №41/010363-26еп.

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