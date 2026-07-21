  1. В Україні

Колишнім дружинам військовослужбовців пропонують надати право на квартирний облік і житлові гарантії

10:15, 21 липня 2026 203
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінки, які після розлучення самостійно виховують дітей військовослужбовців, можуть отримати право на державні житлові гарантії.
Колишнім дружинам військовослужбовців пропонують надати право на квартирний облік і житлові гарантії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після розірвання шлюбу з військовослужбовцем жінка сьогодні втрачає статус члена його сім’ї, а разом із ним — право на низку житлових і соціальних гарантій. Водночас діти, які залишаються проживати з матір’ю, також можуть опинитися без належного захисту. Саме тому пропонується змінити законодавство, щоб колишні дружини військовослужбовців, які самостійно виховують спільних малолітніх дітей, могли претендувати на державні житлові гарантії, а права дітей не залежали від факту розлучення батьків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Чому пропонують змінити законодавство

На адресу Кабміну зареєстровано петицію «Про внесення змін до законодавства України щодо забезпечення житлового, соціального та матеріального захисту колишніх дружин військовослужбовців, які самостійно виховують малолітніх дітей, особливо у разі тяжких захворювань».

Автори звернення посилаються на статті 3, 24, 46, 48, 51 та 52 Конституції України, які гарантують рівність громадян, право на соціальний захист, достатній життєвий рівень, а також охорону сім’ї, материнства і дитинства.

На їхню думку, після розірвання шлюбу жінка автоматично втрачає статус члена сім’ї військовослужбовця, а разом із ним — право на житлові гарантії та низку соціальних пільг. Найбільше, як зазначається у петиції, від цього страждають малолітні діти, які залишаються проживати з матір’ю, особливо якщо вона має тяжке захворювання, інвалідність або втратила працездатність.

Які проблеми хочуть вирішити

Зазначається, що багато військовослужбовців перебувають на квартирному обліку або користуються державними житловими програмами. Однак чинне законодавство, на їхню думку, не забезпечує належного захисту прав дітей та колишніх дружин у випадках, коли військовослужбовець залишає сім’ю.

Також звертають увагу на випадки, коли нерухоме майно оформлюється на близьких родичів. На думку авторів, це може ускладнювати захист майнових прав дітей і колишніх членів сім’ї та створювати ризики неправомірного отримання державних житлових гарантій.

Які зміни пропонують

Кабмін просять розробити та подати на розгляд Верховної Ради законодавчі зміни, які передбачатимуть:

  • державну програму забезпечення житлом або виплати грошової компенсації за житло для колишніх дружин військовослужбовців, які самостійно виховують малолітніх дітей;
  • право таким жінкам та їхнім дітям залишатися або ставати на квартирний облік, якщо дитина проживає разом із матір’ю;
  • механізм перевірки майнового стану військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку або отримують житлові компенсації, щоб запобігти неправомірному отриманню державної підтримки через приховування майна або оформлення його на близьких родичів;
  • першочерговий соціальний, матеріальний і житловий захист жінок із тяжкими захворюваннями, які самостійно виховують малолітніх дітей;
  • гарантію того, що житлові права дітей військовослужбовців не припинятимуться лише через розірвання шлюбу між батьками або через негідну поведінку одного з них;
  • удосконалення законодавства, щоб під час розподілу державних житлових гарантій насамперед враховувалися інтереси малолітніх дітей.

На чому наголошують автори

У зверненні зазначається, що держава має підтримувати не лише військовослужбовців, а й їхніх дітей, які не повинні втрачати право на належний рівень життя через розірвання шлюбу батьків.

На думку авторів, законодавство має забезпечувати справедливий баланс між соціальним захистом військовослужбовців і захистом прав дітей та тих із батьків, які після розлучення самостійно несуть основний тягар їхнього виховання.

Петицію зареєстровано під №41/010363-26еп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України петиція

Популярні новини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 8k
Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

10:00, 20 липня 2026 5k
Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 17k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 9k
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 4k
На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

12:39, 19 липня 2026 10k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Нові правила Prozorro з 1 вересня: Кабмін розширив підстави для закупівель без торгів і повернув переговорну процедуру

Більшість нововведень набере чинності 1 вересня 2026 року: зміни торкнуться і замовників, і учасників, і громадського моніторингу.

Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

Право на обов’язкову частку у спадщині виникає безпосередньо із закону, а його порушення може бути підставою для визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним.

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Законопроєкт пропонує суттєво розширити соціальні та правові гарантії для цивільних осіб, які виконували конфіденційні завдання в інтересах державної безпеки України.

Верховний Суд підтвердив право на громадянство без документів: ДМС не може блокувати отримання паспорта через суд

Чи можливо отримати паспорт громадянина України, якщо особа ніколи не мала документів, не навчалася в школі та належить до вразливої соціальної групи.

Заручники макроекономіки: НБУ не планує швидкого збільшення лімітів для українців за кордоном

У відповідь на запит «Судово-юридичної газети» НБУ зазначив, що пом’якшення валютних обмежень для українців за кордоном залежить від МВФ та макроекономічних показників, а не від цін у ЄС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]