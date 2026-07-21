В Киеве могут втрое повысить тариф на воду: сколько придется платить

«Киевводоканал» уже передал столичным властям расчеты новых тарифов для населения.

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В Киеве планируют пересмотреть тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. В случае утверждения предложенных расчетов общая стоимость услуг может значительно вырасти.

Об этом сообщили в ЧАО «АК «Киевводоканал».

Какими могут стать новые тарифы

В ответ на запрос СМИ «Киевводоканал» сообщил, что уже передал столичным властям расчеты новых тарифов для населения.

Согласно предложенным показателям:

услуга централизованного водоснабжения может подорожать до 50,69 грн за 1 куб. м (сейчас — 16,16 грн);

централизованное водоотведение может стоить 38,21 грн за 1 куб. м (сейчас — 14,22 грн).

Отмечается, что в случае принятия соответствующего решения общий тариф на воду в Киеве может вырасти на 58,52 грн за кубометр — с нынешних показателей до 88,90 грн за 1 куб. м.

В «Киевводоканале» объясняют, что пересмотр тарифов связан с необходимостью привести их к экономически обоснованному уровню.

Среди основных причин возможного повышения тарифов называют:

рост стоимости электроэнергии;

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;

существенное удорожание реагентов;

рост расходов на ремонт и обслуживание сетей;

увеличение расходов на оплату труда работников из-за повышения заработной платы.

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