В Киеве могут втрое повысить тариф на воду: сколько придется платить
В Киеве планируют пересмотреть тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. В случае утверждения предложенных расчетов общая стоимость услуг может значительно вырасти.
Об этом сообщили в ЧАО «АК «Киевводоканал».
Какими могут стать новые тарифы
В ответ на запрос СМИ «Киевводоканал» сообщил, что уже передал столичным властям расчеты новых тарифов для населения.
Согласно предложенным показателям:
- услуга централизованного водоснабжения может подорожать до 50,69 грн за 1 куб. м (сейчас — 16,16 грн);
- централизованное водоотведение может стоить 38,21 грн за 1 куб. м (сейчас — 14,22 грн).
Отмечается, что в случае принятия соответствующего решения общий тариф на воду в Киеве может вырасти на 58,52 грн за кубометр — с нынешних показателей до 88,90 грн за 1 куб. м.
В «Киевводоканале» объясняют, что пересмотр тарифов связан с необходимостью привести их к экономически обоснованному уровню.
Среди основных причин возможного повышения тарифов называют:
- рост стоимости электроэнергии;
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;
- существенное удорожание реагентов;
- рост расходов на ремонт и обслуживание сетей;
- увеличение расходов на оплату труда работников из-за повышения заработной платы.
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