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Назвали головні помилки, через які ФОП ІІ групи найчастіше втрачають статус «єдинника»

08:48, 21 липня 2026 81
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У ДПС підготували добірку найпоширеніших помилок, яких варто уникати підприємцям.
Назвали головні помилки, через які ФОП ІІ групи найчастіше втрачають статус «єдинника»
Фото: fakty.com.ua
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що перебування на ІІ групі єдиного податку можливе лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу України. Порушення встановлених правил може призвести до оподаткування окремих доходів за ставкою 15 відсотків та обов’язкового переходу на загальну систему оподаткування.

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У ДПС підготували добірку найпоширеніших помилок, яких варто уникати підприємцям.

Помилка №1. Надання послуг замовникам, яким це заборонено

ФОП ІІ групи має право надавати послуги виключно населенню та іншим платникам єдиного податку. Якщо послуги надаються юридичним особам або ФОП на загальній системі оподаткування, це є порушенням вимог підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

Водночас це обмеження стосується лише послуг. Продавати товари, у тому числі власного виробництва, платник ІІ групи може будь-яким покупцям незалежно від їх податкового статусу.

Помилка №2. Використання негрошових форм розрахунків

Платники єдиного податку повинні проводити розрахунки виключно у грошовій формі — готівкою або безготівково.

Бартер, взаємозалік зустрічних вимог та інші негрошові форми розрахунків суперечать вимогам пункту 291.6 статті 291 Податкового кодексу України та можуть стати підставою для втрати права на спрощену систему.

Помилка №3. Перевищення річного ліміту доходу

У 2026 році граничний обсяг доходу для ФОП ІІ групи становить 7 211 598 гривень.

Якщо цей ліміт перевищено, сума перевищення оподатковується за ставкою 15 відсотків. Крім того, підприємець зобов’язаний перейти на іншу групу спрощеної системи або на загальну систему оподаткування у встановленому законодавством порядку.

Помилка №4. Перевищення допустимої кількості працівників

На ІІ групі одночасно може працювати не більше десяти найманих працівників.

До цієї кількості не включаються працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною. Перед прийняттям нового працівника варто перевірити, чи не буде перевищено встановлений законодавством ліміт.

Помилка №5. Провадження видів діяльності, несумісних зі спрощеною системою

Не всі види господарської діяльності дозволено здійснювати на ІІ групі єдиного податку.

Зокрема, законодавство забороняє окремі види діяльності, визначені пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України. Крім того, з 1 січня 2026 року відповідно до Закону України № 4698-IX суб’єкти господарювання, які здійснюють охоронну діяльність, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Перед відкриттям нового напряму діяльності доцільно переконатися, що він дозволений для обраної групи єдиного податку.

Помилка №6. Наявність податкового боргу

Податковий борг також може стати підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Якщо борг перевищує суму, визначену Податковим кодексом України, та залишається непогашеним протягом двох послідовних кварталів, контролюючий орган має право анулювати реєстрацію платника єдиного податку.

При цьому заборгованість зі сплати єдиного внеску не належить до податкового боргу у розумінні цієї норми, однак її накопичення також призводить до фінансової відповідальності.

Висновок ДПС

Більшість випадків втрати статусу платника єдиного податку пов’язані не зі складними нормами законодавства, а з недотриманням базових правил ведення діяльності. Регулярний контроль обсягу доходу, кола замовників, дозволених видів діяльності, кількості працівників та своєчасна сплата податків допоможуть підприємцю й надалі користуватися перевагами спрощеної системи оподаткування та уникнути небажаних податкових наслідків.

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ФОП ДПС

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