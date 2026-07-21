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Назвали главные ошибки, из-за которых ФЛП ІІ группы чаще всего теряют статус «единщика»

08:48, 21 июля 2026 83
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В ГНС подготовили подборку наиболее распространенных ошибок, которых стоит избегать предпринимателям.
Назвали главные ошибки, из-за которых ФЛП ІІ группы чаще всего теряют статус «единщика»
Фото: fakty.com.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что пребывание на ІІ группе единого налога возможно только при условии соблюдения требований Налогового кодекса Украины. Нарушение установленных правил может привести к налогообложению отдельных доходов по ставке 15 процентов и обязательному переходу на общую систему налогообложения. 

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В ГНС подготовили подборку наиболее распространенных ошибок, которых стоит избегать предпринимателям.

Ошибка №1. Предоставление услуг заказчикам, которым это запрещено

ФЛП ІІ группы имеет право предоставлять услуги исключительно населению и другим плательщикам единого налога. Если услуги предоставляются юридическим лицам или ФЛП на общей системе налогообложения, это является нарушением требований подпункта 2 пункта 291.4 статьи 291 Налогового кодекса Украины. 

В то же время это ограничение касается только услуг. Продавать товары, в том числе собственного производства, плательщик ІІ группы может любым покупателям независимо от их налогового статуса.

Ошибка №2. Использование неденежных форм расчетов

Плательщики единого налога должны проводить расчеты исключительно в денежной форме — наличными или безналично. 

Бартер, взаимозачет встречных требований и другие неденежные формы расчетов противоречат требованиям пункта 291.6 статьи 291 Налогового кодекса Украины и могут стать основанием для потери права на упрощенную систему.

Ошибка №3. Превышение годового лимита дохода 

В 2026 году предельный объем дохода для ФЛП ІІ группы составляет 7 211 598 гривен. 

Если этот лимит превышен, сумма превышения облагается налогом по ставке 15 процентов. Кроме того, предприниматель обязан перейти на другую группу упрощенной системы или на общую систему налогообложения в установленном законодательством порядке.

Ошибка №4. Превышение допустимого количества работников

На ІІ группе одновременно может работать не более десяти наемных работников.

В это количество не включаются работники, находящиеся в отпуске в связи с беременностью и родами или для ухода за ребенком. Перед приемом нового работника стоит проверить, не будет ли превышен установленный законодательством лимит. 

Ошибка №5. Осуществление видов деятельности, несовместимых с упрощенной системой

Не все виды хозяйственной деятельности разрешено осуществлять на ІІ группе единого налога. 

В частности, законодательство запрещает отдельные виды деятельности, определенные пунктом 291.5 статьи 291 Налогового кодекса Украины. Кроме того, с 1 января 2026 года в соответствии с Законом Украины № 4698-IX субъекты хозяйствования, осуществляющие охранную деятельность, не могут применять упрощенную систему налогообложения.

Перед открытием нового направления деятельности целесообразно убедиться, что оно разрешено для выбранной группы единого налога. 

Ошибка №6. Наличие налогового долга

Налоговый долг также может стать основанием для аннулирования регистрации плательщика единого налога. 

Если долг превышает сумму, определенную Налоговым кодексом Украины, и остается непогашенным в течение двух последовательных кварталов, контролирующий орган имеет право аннулировать регистрацию плательщика единого налога.

При этом задолженность по уплате единого взноса не относится к налоговому долгу в понимании этой нормы, однако ее накопление также приводит к финансовой ответственности. 

Вывод

Большинство случаев потери статуса плательщика единого налога связаны не со сложными нормами законодательства, а с несоблюдением базовых правил ведения деятельности. Регулярный контроль объема дохода, круга заказчиков, разрешенных видов деятельности, количества работников и своевременная уплата налогов помогут предпринимателю и в дальнейшем пользоваться преимуществами упрощенной системы налогообложения и избежать нежелательных налоговых последствий.

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ФЛП ГНС

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