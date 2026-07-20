Правительство расширило программу «Доступное лекарство» для пациентов с диабетом II типа

Уже с сентября действие программы будет распространяться также на людей с диабетом II типа, получающих инсулинотерапию.

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С сентября 2026 года пациенты с сахарным диабетом II типа, проходящие инсулинотерапию, смогут бесплатно получать тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови по государственной программе «Доступные лекарства». Соответствующее решение о расширении программы реимбурсации приняло правительство.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, до настоящего времени тест-полоски в рамках Программы медицинских гарантий были доступны только пациентам с сахарным диабетом I типа. Реимбурсация этих медицинских изделий для данной категории действует с 2023 года. Теперь программа будет распространяться и на людей с диабетом II типа, которым необходима инсулинотерапия.

В правительстве подчеркивают, что регулярный контроль уровня глюкозы является неотъемлемой частью безопасного лечения пациентов, использующих инсулин. Самоконтроль помогает своевременно выявлять опасное снижение или повышение уровня сахара в крови, корректировать лечение и предотвращать развитие острых и хронических осложнений диабета.

Программа «Доступные лекарства» позволяет пациентам получать лекарственные средства и медицинские изделия бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту. Их стоимость аптекам компенсирует Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

Чтобы получить тест-полоски, пациенту необходимо обратиться к врачу, оформить электронный рецепт и предъявить его в аптеке, имеющей договор с Национальной службой здоровья Украины. Найти такую аптеку можно по наклейке «Здесь есть "Доступные лекарства"», на электронной карте пунктов отпуска препаратов или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в программу реимбурсации «Доступные лекарства» дополнительно включили еще 260 торговых наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Из них 173 будут отпускаться бесплатно, еще 87 — с частичной доплатой.

Речь идет о препаратах для контроля артериального давления, профилактики инфарктов и инсультов (статины и антикоагулянты), а также для лечения хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма. Пациенты уже могут получать электронные рецепты на новые лекарственные средства.