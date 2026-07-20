  1. В Украине

Правительство расширило программу «Доступное лекарство» для пациентов с диабетом II типа

19:36, 20 июля 2026 298
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уже с сентября действие программы будет распространяться также на людей с диабетом II типа, получающих инсулинотерапию.
Правительство расширило программу «Доступное лекарство» для пациентов с диабетом II типа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С сентября 2026 года пациенты с сахарным диабетом II типа, проходящие инсулинотерапию, смогут бесплатно получать тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови по государственной программе «Доступные лекарства». Соответствующее решение о расширении программы реимбурсации приняло правительство.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, до настоящего времени тест-полоски в рамках Программы медицинских гарантий были доступны только пациентам с сахарным диабетом I типа. Реимбурсация этих медицинских изделий для данной категории действует с 2023 года. Теперь программа будет распространяться и на людей с диабетом II типа, которым необходима инсулинотерапия.

В правительстве подчеркивают, что регулярный контроль уровня глюкозы является неотъемлемой частью безопасного лечения пациентов, использующих инсулин. Самоконтроль помогает своевременно выявлять опасное снижение или повышение уровня сахара в крови, корректировать лечение и предотвращать развитие острых и хронических осложнений диабета.

Программа «Доступные лекарства» позволяет пациентам получать лекарственные средства и медицинские изделия бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту. Их стоимость аптекам компенсирует Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

Чтобы получить тест-полоски, пациенту необходимо обратиться к врачу, оформить электронный рецепт и предъявить его в аптеке, имеющей договор с Национальной службой здоровья Украины. Найти такую аптеку можно по наклейке «Здесь есть "Доступные лекарства"», на электронной карте пунктов отпуска препаратов или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в программу реимбурсации «Доступные лекарства» дополнительно включили еще 260 торговых наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Из них 173 будут отпускаться бесплатно, еще 87 — с частичной доплатой.

Речь идет о препаратах для контроля артериального давления, профилактики инфарктов и инсультов (статины и антикоагулянты), а также для лечения хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма. Пациенты уже могут получать электронные рецепты на новые лекарственные средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав медицина лекарства

Популярные новости

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 14k
Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

12:03, 19 июля 2026 10k
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

13:33, 19 июля 2026 8k
На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

12:39, 19 июля 2026 8k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 6k
Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

10:00, 20 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

Самого психиатрического диагноза недостаточно: в каких случаях суд признает человека недееспособным

Признание человека недееспособным является одним из самых серьезных судебных решений в гражданском праве, ведь после него лицо фактически упускает возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, заключать договоры и принимать юридически значимые решения.

НБУ определил 16 признаков подозрительных операций: какие платежи через карты могут попасть под финмониторинг

НБУ предлагает ввести новые правила мониторинга платежных операций: проект положения обязывает банки и платежные учреждения внедрить системы анализа поведения клиентов для своевременного выявления подозрительных операций.

Спонсор хотел взыскать 2,5 млн грн с хоккейного клуба из-за задержки чемпионата Украины по хоккею — Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Из-за того, что Чемпионат Украины по хоккею вовремя не стартовал, спонсор получил шанс вернуть аванс в размере 2,5 млн грн: Верховный Суд не поддержал решение, которым с компании взыскали 9,5 млн грн в пользу хоккейного клуба.

Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции

Несанкционированный доступ к аккаунту может привести не только к потере контроля над профилем, но и к мошенничеству.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]