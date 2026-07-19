Новые препараты от сердечно-сосудистых заболеваний: в программу «Доступные лекарства» добавили 260 препаратов

Во время этого расширения программы впервые применен отдельный механизм поддержки лекарственных средств, производство которых локализовано в Украине.

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В программу реимбурсации «Доступные лекарства» добавили еще 260 торговых наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. 173 из них будут отпускаться бесплатно, еще 87 — с частичной доплатой. Об этом сообщили в Минздраве.

Речь идет о препаратах для контроля артериального давления, профилактики инфарктов и инсультов (статины и антикоагулянты), а также для лечения хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма. Пациенты уже могут получать электронные рецепты на новые лекарственные средства.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 68% смертей украинцев, хотя, по оценкам экспертов, до 80% таких случаев можно предотвратить благодаря своевременному выявлению факторов риска, профилактике и надлежащему лечению. В ответ на этот вызов государство реализует комплекс мер, формирующих единый подход «Здоровое сердце». Это программа «Скрининг здоровья 40+», направленная на профилактику и раннее выявление рисков, повышение тарифов на кардиохирургию в рамках Программы медицинских гарантий, бесплатное плановое стентирование сосудов сердца и обеспечение пациентов необходимыми препаратами. После обновления программа реимбурсации «Доступные лекарства» охватывает полный спектр амбулаторной доказательной терапии сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов. Для пациента это означает, что необходимое лечение можно получать бесплатно или с частичной доплатой, чтобы финансовые причины не становились барьером для регулярной терапии», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что во время этого расширения программы впервые применен отдельный механизм поддержки лекарственных средств, производство которых локализовано в Украине. Если украинский производитель предлагает лекарственное средство, соответствующее установленным требованиям и имеющее самую низкую цену, он может получить преимущество при включении лекарственного средства в программу. Такой подход стимулирует развитие украинского фармацевтического производства и способствует стабильному обеспечению пациентов необходимыми лекарствами. По этому механизму в программу включены 67 однокомпонентных и 35 комбинированных лекарственных средств украинского производства.

По состоянию на июль 2026 года программа охватывает 1038 позиций. Среди них — 771 лекарственное средство, 172 комбинированных лекарственных средства, 59 препаратов инсулина и 36 наименований медицинских изделий, в частности тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови.

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