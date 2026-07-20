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Особенности приватизации земельных участков: что нужно учитывать

08:12, 20 июля 2026 48
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Решение соответствующего сельского, поселкового, городского совета о выделении земельного участка в натуре  может быть подано для проведения государственной регистрации права собственности на земельный участок в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество.
Особенности приватизации земельных участков: что нужно учитывать
Фото: unba.org.ua
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Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им в собственность земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах, в частности:

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  • для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 гектара;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 гектара;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара.

Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста напомнило, что в связи с действием военного положения действующее законодательство устанавливает существенные ограничения относительно реализации этого права.

Так, Законом Украины от 24 марта 2022 года № 2145-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения» были внесены изменения в Раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины и дополнен его пунктом 27, согласно подпункту 5 которого запрещается:

  • бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность;
  • предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи;
  • разработка такой документации.

Однако положения этого подпункта не распространяются:

  • на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);
  • бесплатную передачу земельных участков в частную собственность бывшим владельцам уничтоженного вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, недвижимого имущества (зданий, сооружений), право собственности на которое согласно сведениям Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество прекращено в связи с уничтожением имущества; а также на бесплатную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса.

Учитывая изложенное, проведение государственной регистрации права частной собственности на земельные участки, переданные из земель государственной или коммунальной собственности на основании соответствующих решений органов местного самоуправления, принятых после 24 февраля 2022 года, запрещено. Разумеется, кроме предусмотренных законодательством исключений.

В ведомстве обращают внимание, что указанный запрет не касается процедуры выделения собственникам земельных долей (паев) земельных участков в натуре (на местности).

Организационные и правовые основы выделения собственникам земельных долей (паев) земельных участков в натуре (на местности) из земель, принадлежавших коллективным сельскохозяйственным предприятиям, сельскохозяйственным кооперативам, сельскохозяйственным акционерным обществам на праве коллективной собственности, а также порядок обмена этими земельными участками, особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между собственниками земельных долей (паев), определены Законом Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)» (далее — Закон).

В настоящее время Закон не содержит каких-либо запретов или особенностей выделения собственникам земельных долей (паев) земельных участков в натуре (на местности) в период действия военного положения.

В соответствии со статьей 3 Закона основаниями для выделения земельных участков в натуре (на местности) собственникам земельных долей (паев) являются решения соответствующего сельского, поселкового, городского совета. Лица — владельцы сертификатов на право на земельную долю (пай), которые изъявили желание получить принадлежащую им земельную долю (пай) в натуре (на местности), подают в соответствующий сельский, поселковый, городской совет заявление о выделении им земельной доли (пая) в натуре (на местности).

Следовательно, решение соответствующего сельского, поселкового, городского совета о выделении земельного участка в натуре (на местности) может быть подано для проведения государственной регистрации права собственности на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

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