Особливості приватизації земельних ділянок: що треба врахувати

Рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про виділення земельної ділянки у натурі (на місцевості) може бути подане для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Фото: unba.org.ua

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Згідно із статтею 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах, зокрема:

- для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;

- для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін’юсту нагадало, що у зв’язку з дією воєнного стану чинне законодавство встановлює істотні обмеження щодо реалізації цього права.

Так, Законом України від 24 березня 2022 року № 2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» були внесені зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України та доповнено його пунктом 27, відповідно до підпункту 5 якого забороняється:

- безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність,

- надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі,

- розроблення такої документації.

Проте, положення цього підпункту не поширюються:

- на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд),

- безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність колишнім власникам знищеного внаслідок обставин, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, нерухомого майна (будівель, споруд), право власності на яке відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно припинено у зв’язку із знищенням майна,

- а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом.

Враховуючи наведене, проведення державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки, передані із земель державної або комунальної власності на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих після 24 лютого 2022 року, заборонено. Звісно, крім передбачених законодавством винятків.

У відомстві звертають увагу, що вказана заборона не стосується процедури виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості).

Організаційні та правові засади виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, а також порядок обміну цими земельними ділянками, особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) визначені Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (далі – Закон).

Наразі Закон не містить будь-яких заборон чи особливостей виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) в період дії воєнного стану.

Відповідно до статті 3 Закону підставами для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) є рішення відповідної сільської, селищної, міської ради. Особи, власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), подають до відповідної сільської, селищної, міської ради заяву про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)

Відтак, рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про виділення земельної ділянки у натурі (на місцевості) може бути подане для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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