Преюдиційні факти у спорах з обленерго: ВС пояснив, чи може виконавець заявляти про неповноту вже підтверджених даних

Скаржник не зміг спростувати висновок апеляційного суду, що без взаємної конкретизації технічного завдання задовольнити такий позов неможливо.

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ТОВ звернулося до суду з позовом до АТ «Хмельницькобленерго» про зобов’язання передати вихідні дані, передбачені договором – планово-картографічні матеріали, установчі документи, правовстановлюючі документи на землю та нерухомість, а також матеріали щодо меж ділянки та обмежень. Про це повідомив Північно-західний апеляційний господарський суд.

У відповідь АТ «Хмельницькобленерго» звернулося із зустрічним позовом про визнання зобов’язань сторін припиненими з 18 листопада 2023 року. Товариство аргументувало це тим, що у жовтні 2023 року воно перерахувало виконавцю 50% авансу в межах виконавчого провадження та ще у березні передала вихідні дані. Однак ТОВ так і не виконало роботи. Оскільки строк дії договору сплив ще 30 червня 2019 року і не продовжувався, замовник вважає, що підстав для утримання виконавцем коштів та чинності договору більше немає.

Господарський суд першої інстанції первісний позов задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що спонукати до виконання договору можна лише за наявності чіткого обов’язку, від якого сторона ухиляється. У цій справі обов’язки сторін, зокрема обов’язок АТ «Хмельницькобленерго» надати вихідні дані, є преюдиційними (вже доведеними раніше) і мають як договірну, так і законну підставу згідно з Законом України «Про землеустрій». Суд відкинув твердження обленерго про передачу даних листом від 24.03.2023 року, оскільки строк робіт сплив ще 30.06.2019 року, надання інформації з багаторічним запізненням не є належним виконанням. Ця затримка була зафіксована у справі № 924/949/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю до Акціонерного товариства "Хмельницькобленерго", заблокувала початок робіт і порушила права виконавця. Сам по собі сплив строку договору не припиняє це зобов’язання замовника та не усуває вчинене ним порушення. Обов`язок АТ "Хмельницькобленерго" передати вихідні дані існує. Належного виконання цього обов`язку у межах строку дії договору не відбулося У задоволенні зустрічного позову місцевий господарський суд відмовив.

Північно-західний апеляційний господарський суд постановою від 09.04.2026 у справі № 924/822/25, рішення суду першої інстанції в частині задоволення первісного позову відмовив, прийняв у цій частині нове рішення – відмовив у позові. В іншій частині рішення залишив без змін.

Відмовляючи в первісному позові, суд дійшов висновку, що АТ «Хмельницькобленерго» повністю виконало свої зобов’язання. Суд встановив, що листом від 24.03.2023 року замовник передав ТОВ усі наявні вихідні дані: установчі документи, виписку з ЄДР, статут, балансову довідку та перелік ділянок на 36 аркушах. Цей факт апеляційний суд визнав преюдиційним, оскільки його вже остаточно підтвердив Верховний Суд у постанові від 29.01.2025 року в справі № 924/498/23. Доводи виконавця щодо неповноти інформації суд відхилив. Враховуючи також висновок рішення в справі № 924/949/16, апеляційний суд наголосив: за умовами договору значна частина графічних і правовстановлюючих матеріалів мала передаватися замовником за умови їх фактичної наявності. Отже, обсяг обов`язку АТ «Хмельницькобленерго» обмежувався передачею виконавцю всіх наявних у нього вихідних даних, а відсутність у замовника окремих документів сама по собі не може свідчити про порушення умов Договору. Оскільки обленерго надало всі документи, якими володіло, його обов’язок вважається виконаним у належний спосіб.

Додатково апеляційний суд зазначив, що сторони принципово по-різному тлумачать обсяг і перелік інформації, яка має бути передана за договором. Оскільки контракт не виконується тривалий час, а технічне завдання не має належної конкретизації, усунути цю недосконалість можуть лише самі сторони через внесення змін, а не суд. За таких обставин примусове спонукання до виконання умов договору є неефективним захистом. Ба більше, виконання такого судового рішення буде завідомо утрудненим або неможливим, що порушуватиме статті 18 та 326 Господарського процесуального кодексу України.

Верховний Суд підтримав позицію Північно-західного апеляційного господарського суду, мотивуючи свою постанову тим, що АТ «Хмельницькобленерго» ще у березні 2023 року передало всі наявні вихідні дані, і цей факт уже був офіційно встановлений у межах судової справи № 924/949/16, отримавши статус преюдиції.

Крім того, суд критично оцінив аргументи виконавця щодо нібито неповної передачі документів. ТОВ у своїй позовній заяві не змогло конкретно вказати, яких саме матеріалів йому бракує та як їхня відсутність заважає роботі. Через таку нечіткість суд був позбавлений можливості встановити обсяг невиконаних зобов’язань. Ба більше, апеляція чітко довела, що обленерго надало інформацію в межах вичерпного переліку, затвердженого ще первинним судовим рішенням, тож зобов’язання замовника вважаються повністю та належним чином виконаними.

Верховний Суд також відхилив доводи виконавця щодо деталей договору та судової практики. По-перше, спрощене відтворення умов контракту в тексті постанови апеляційного суду не є підміною його змісту, і скаржник не довів, що це вплинуло на законність рішення. По-друге, посилання ТОВ на попередню судову практику про те, що закінчення строку договору не припиняє зобов’язань, виявилися недоречними, оскільки у цій справі, що розглядається апеляційний суд відмовив в позові не через завершення дії договору, а тому, що обленерго вже фактично передало всі документи.

Також Верховний Суд наголосив на неефективності обраного способу захисту. Оскільки сторони роками по-різному тлумачили обсяг потрібної інформації, судове примушування до виконання абстрактних умов договору не призвело б до реального результату. Скаржник не зміг спростувати висновок апеляційного суду, що без взаємної конкретизації технічного завдання задовольнити такий позов неможливо.

З повним текстом постанови Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 17.06.2026 у справі № 924/822/25 можна ознайомитися за посиланням.

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