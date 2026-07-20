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Преюдициальные факты в спорах с облэнерго: ВС объяснил, может ли исполнитель заявлять о неполноте уже подтвержденных данных

21:57, 20 июля 2026 64
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Жалобщик не смог опровергнуть вывод апелляционного суда о том, что без взаимной конкретизации технического задания удовлетворить такой иск невозможно.
Преюдициальные факты в спорах с облэнерго: ВС объяснил, может ли исполнитель заявлять о неполноте уже подтвержденных данных
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ООО обратилось в суд с иском к АО «Хмельницкоблэнерго» об обязательстве передать исходные данные, предусмотренные договором — планово-картографические материалы, учредительные документы, правоустанавливающие документы на землю и недвижимость, а также материалы относительно границ участка и ограничений. Об этом сообщил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд. 

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В ответ АО «Хмельницкоблэнерго» обратилось со встречным иском о признании обязательств сторон прекращенными с 18 ноября 2023 года. Общество аргументировало это тем, что в октябре 2023 года оно перечислило исполнителю 50% аванса в рамках исполнительного производства, а еще в марте передало исходные данные. Однако ООО так и не выполнило работы. Поскольку срок действия договора истек еще 30 июня 2019 года и не продлевался, заказчик считает, что оснований для удержания исполнителем средств и действия договора больше нет.

Хозяйственный суд первой инстанции первоначальный иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что побудить к исполнению договора можно только при наличии четкой обязанности, от которой сторона уклоняется. В этом деле обязанности сторон, в частности обязанность АО «Хмельницкоблэнерго» предоставить исходные данные, являются преюдициальными (уже доказанными ранее) и имеют как договорное, так и законное основание согласно Закону Украины «О землеустройстве».

Суд отклонил утверждения облэнерго о передаче данных письмом от 24.03.2023 года, поскольку срок выполнения работ истек еще 30.06.2019 года, а предоставление информации с многолетним опозданием не является надлежащим исполнением. Эта задержка была зафиксирована в деле № 924/949/16 по иску Общества с ограниченной ответственностью к Акционерному обществу «Хмельницкоблэнерго», заблокировала начало работ и нарушила права исполнителя.

Само по себе истечение срока договора не прекращает это обязательство заказчика и не устраняет совершенное им нарушение. Обязанность АО «Хмельницкоблэнерго» передать исходные данные существует. Надлежащего исполнения этой обязанности в пределах срока действия договора не произошло.

В удовлетворении встречного иска местный хозяйственный суд отказал.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 09.04.2026 по делу № 924/822/25 решение суда первой инстанции в части удовлетворения первоначального иска отменил, принял в этой части новое решение — отказал в иске. В остальной части решение оставил без изменений.

Отказывая в первоначальном иске, суд пришел к выводу, что АО «Хмельницкоблэнерго» полностью выполнило свои обязательства. Суд установил, что письмом от 24.03.2023 года заказчик передал ООО все имеющиеся исходные данные: учредительные документы, выписку из ЕГР, устав, балансовую справку и перечень участков на 36 листах.

Этот факт апелляционный суд признал преюдициальным, поскольку он уже был окончательно подтвержден Верховным Судом в постановлении от 29.01.2025 года по делу № 924/498/23.

Доводы исполнителя о неполноте информации суд отклонил. Учитывая также вывод решения по делу № 924/949/16, апелляционный суд отметил: по условиям договора значительная часть графических и правоустанавливающих материалов должна была передаваться заказчиком при условии их фактического наличия. 

Таким образом, объем обязанности АО «Хмельницкоблэнерго» ограничивался передачей исполнителю всех имеющихся у него исходных данных, а отсутствие у заказчика отдельных документов само по себе не может свидетельствовать о нарушении условий договора. Поскольку облэнерго предоставило все документы, которыми располагало, его обязанность считается выполненной надлежащим образом.

Дополнительно апелляционный суд отметил, что стороны принципиально по-разному толкуют объем и перечень информации, которая должна быть передана по договору. Поскольку контракт не выполняется длительное время, а техническое задание не имеет надлежащей конкретизации, устранить этот недостаток могут только сами стороны путем внесения изменений, а не суд.

При таких обстоятельствах принудительное побуждение к выполнению условий договора является неэффективным способом защиты. Более того, исполнение такого судебного решения будет заведомо затруднительным или невозможным, что нарушало бы статьи 18 и 326 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Верховный Суд поддержал позицию Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, мотивируя свое постановление тем, что АО «Хмельницкоблэнерго» еще в марте 2023 года передало все имеющиеся исходные данные, и этот факт уже был официально установлен в рамках судебного дела № 924/949/16, получив статус преюдиции.

Кроме того, суд критически оценил аргументы исполнителя относительно якобы неполной передачи документов. ООО в своем исковом заявлении не смогло конкретно указать, каких именно материалов ему не хватает и каким образом их отсутствие мешает работе. Из-за такой неопределенности суд был лишен возможности установить объем невыполненных обязательств.

Более того, апелляция четко доказала, что облэнерго предоставило информацию в пределах исчерпывающего перечня, утвержденного еще первоначальным судебным решением, поэтому обязательства заказчика считаются полностью и надлежащим образом выполненными.

Верховный Суд также отклонил доводы исполнителя относительно деталей договора и судебной практики.

Во-первых, упрощенное воспроизведение условий контракта в тексте постановления апелляционного суда не является подменой его содержания, и жалобщик не доказал, что это повлияло на законность решения.

Во-вторых, ссылки ООО на предыдущую судебную практику о том, что окончание срока договора не прекращает обязательства, оказались неуместными, поскольку в рассматриваемом деле апелляционный суд отказал в иске не из-за завершения действия договора, а потому, что облэнерго уже фактически передало все документы.

Также Верховный Суд подчеркнул неэффективность выбранного способа защиты. Поскольку стороны годами по-разному толковали объем необходимой информации, судебное принуждение к выполнению абстрактных условий договора не привело бы к реальному результату.

Жалобщик не смог опровергнуть вывод апелляционного суда о том, что без взаимной конкретизации технического задания удовлетворить такой иск невозможно.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе Кассационного хозяйственного суда от 17.06.2026 по делу № 924/822/25 можно ознакомиться по ссылке.

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Верховный Суд судебная практика КХС ВС

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