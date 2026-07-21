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Отдых станет дороже: одна из европейских столиц вводит рекордный туристический сбор

07:26, 21 июля 2026 69
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Город хочет заставить туристов честно платить за погрузку на инфраструктуру.
Отдых станет дороже: одна из европейских столиц вводит рекордный туристический сбор
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Власти Вены объявили о существенном повышении туристического сбора для гостей австрийской столицы. В ближайшие годы плата за проживание для туристов вырастет более чем в два раза — город планирует довести ставку до одного из самых высоких уровней в Европе.

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Как сообщает AFP, сейчас туристический сбор в Вене составляет 5% от стоимости проживания. Однако это не окончательный показатель: уже с июля 2027 года ставку планируют повысить до 8%.

Повышение будет происходить поэтапно. Ранее туристы платили 3,2% от стоимости ночевки, однако в июле 2024 года этот показатель увеличили до 5%.

В городской администрации объясняют решение необходимостью компенсировать расходы на содержание туристической инфраструктуры. За последние годы количество посетителей Вены значительно выросло, что создает дополнительную нагрузку на транспорт, дороги и коммунальные службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.

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