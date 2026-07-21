В Украине уменьшилось количество пенсионеров, а каждый четвертый живет примерно на 112 гривен в день

Сколько людей получают выплаты и каков средний размер пенсии.

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В Украине продолжает сокращаться количество пенсионеров. За второй квартал 2026 года их количество уменьшилось на 74 396 человек, а с начала года — на 190,5 тысячи человек.

Средний размер пенсии составляет 7 273 грн (примерно 163 доллара США). Это означает, что в течение месяца, в котором 31 день, пенсионер имеет на жизнь 234 гривны в день. Это без вычета оплаты различных услуг.

Какие пенсии получают украинцы

Почти треть пенсионеров получает выплаты, превышающие средний показатель по стране. В частности, 3,2 млн человек имеют пенсию свыше 7 тысяч гривен.

Из них полмиллиона получают более 20 тысяч гривен.

В то же время каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысячи гривен. В этом случае на один день жизни сумма вообще мизерная — примерно 112 гривен.

В каких регионах пенсии самые высокие

Самые высокие пенсии в Киеве — в среднем 9 901 грн, что на 36% больше, чем средняя пенсия по Украине.

Также выше средних выплаты получают пенсионеры:

в Донецкой области — 8 990 грн (на 24% больше);

в Луганской области — 8 752 грн (на 20% больше).

Впрочем, есть и регионы, где выплаты ниже средних.

В частности:

в Тернопольской области — 5 657 грн (на 22% меньше среднего);

в Черновицкой области — 5 839 грн (на 20% меньше);

в Закарпатской области — 5 918 грн (на 19% меньше).

Сколько пенсионеров продолжают работать

Несмотря на получение пенсионных выплат, значительная часть украинцев продолжает работать. В настоящее время в Украине работают 2,8 млн пенсионеров, что составляет около 28% от их общего количества. Средний размер пенсии у работающих пенсионеров составляет 7 994 грн.

По данным Опендатабот, по состоянию на 1 июля 2026 года в Украине насчитывается 9 976 619 пенсионеров.

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