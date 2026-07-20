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После удара сумкой ребенок получил инвалидность — родители 13-летнего мальчика должны выплатить 1 млн грн компенсации

14:25, 20 июля 2026 84
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Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании 1 млн грн компенсации с родителей 13-летнего мальчика, который во время конфликта нанес сверстнику тяжелую травму.
После удара сумкой ребенок получил инвалидность — родители 13-летнего мальчика должны выплатить 1 млн грн компенсации
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Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил в силе решение о взыскании в пользу ребенка, который получил тяжкие телесные повреждения и стал лицом с инвалидностью после удара другого ребенка, 1 млн грн компенсации морального вреда.

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В то же время КГС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу, обратив внимание на ошибку апелляционного суда в применении норм материального права. Верховный Суд изменил мотивировочную часть постановления апелляционного суда, подчеркнув, что в данном деле следовало применять не статью 1179 ГК Украины об ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним лицом, а статью 1178 ГК Украины, которая регулирует ответственность за вред, причиненный малолетним лицом.

Кроме того, суд кассационной инстанции отменил определение апелляционного суда о приобщении нового медицинского заключения, составленного уже после вынесения решения судом первой инстанции. Вместе с тем Верховный Суд установил, что апелляционный суд фактически не положил этот документ в основу своего постановления, поэтому данное процессуальное нарушение не повлияло на правильность разрешения спора.

Обстоятельства дела

Иск подала мать в интересах своего несовершеннолетнего сына.

Основанием стал инцидент, произошедший в конце августа 2024 года в Киеве. По материалам дела № 755/1834/25, 13-летний мальчик во время конфликта из-за оскорбительных сообщений ударил другого подростка спортивной сумкой, внутри которой находился мобильный телефон.

В результате удара потерпевший получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом черепа и повреждение головного мозга. Ребенку была проведена сложная нейрохирургическая операция.

После этого мальчик длительное время проходил лечение и реабилитацию. Он фактически заново учился ходить, был переведен на индивидуальное обучение, не мог посещать уроки физической культуры, нуждался в постоянном уходе и регулярной реабилитации. Следствием травмы стало установление инвалидности.

Истец просил взыскать с родителей мальчика, причинившего повреждения, 1 млн грн морального вреда.

Что решили суды

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав, что истец не доказал заявленный размер морального вреда.

Апелляционный суд отменил это решение и взыскал с родителей 1 млн грн компенсации морального вреда. Суд исходил из того, что потерпевший ребенок перенес чрезвычайно тяжелые физические и психологические страдания, а последствия травмы будут носить пожизненный характер. Определяя размер компенсации, апелляционный суд также учел практику Верховного Суда по аналогичным делам.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд согласился с выводом апелляционного суда о необходимости возмещения морального вреда в размере 1 млн грн, однако указал, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального права.

Верховный Суд обратил внимание, что на момент причинения вреда мальчику, который его причинил, было 13 лет, то есть он являлся малолетним лицом.

Именно поэтому спор подлежал разрешению по правилам статьи 1178 ГК Украины, регулирующей ответственность за вред, причиненный малолетним лицом. Вместо этого апелляционный суд ошибочно применил статью 1179 ГК Украины, устанавливающую ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет.

КГС ВС подчеркнул, что для определения подлежащей применению нормы права и субъекта гражданско-правовой ответственности решающим является возраст лица именно на момент причинения вреда, а не на момент рассмотрения дела судом.

В связи с этим Верховный Суд изменил мотивировочную часть постановления апелляционного суда, но оставил без изменений его резолютивную часть о взыскании компенсации.

Почему Верховный Суд оставил компенсацию без изменений

Кассационный суд согласился, что материалы дела подтверждают исключительно тяжелые последствия полученной травмы.

Суды установили, что потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму, перенес оперативное вмешательство, стал лицом с инвалидностью, нуждается в регулярной реабилитации, имеет нарушения походки, ограничение подвижности, постоянную боль, не может вести привычный образ жизни и полноценно учиться.

По мнению Верховного Суда, установленные судами обстоятельства в совокупности с критериями определения морального вреда и сложившейся судебной практикой являются достаточными для вывода об обоснованности определенного апелляционным судом размера компенсации в сумме 1 млн грн.

Психологическая экспертиза не является обязательной

Отдельно КГС ВС отклонил доводы кассационной жалобы о том, что без судебно-психологической экспертизы моральный вред не может быть возмещен.

Суд сослался на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой размер морального вреда определяет суд с учетом всех обстоятельств дела. Заключение психолога может быть одним из доказательств, однако его отсутствие само по себе не исключает возможности взыскания морального вреда.

Процессуальный вопрос

В то же время Верховный Суд признал неправильным решение апелляционного суда о приобщении к материалам дела медицинского заключения об установлении ребенку инвалидности, которое было составлено уже после вынесения решения судом первой инстанции.

КГС ВС указал, что апелляционный пересмотр должен осуществляться с учетом тех обстоятельств и доказательств, которые существовали на момент вынесения решения судом первой инстанции. Поэтому определение о приобщении данного доказательства было отменено.

Вместе с тем кассационный суд установил, что апелляционный суд фактически не положил указанное медицинское заключение в основу своего постановления, а пришел к выводам на основании других доказательств, исследованных судом первой инстанции. Именно поэтому отмена определения о приобщении данного доказательства не стала основанием для отмены постановления апелляционного суда в части взыскания компенсации.

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