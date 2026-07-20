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Работница возвращается из отпуска по уходу за ребенком: что будет с работником, принятым на ее место

18:14, 20 июля 2026 118
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После возвращения основной работницы из отпуска по уходу за ребенком работодатель вправе уволить работника, принятого на его место по срочному трудовому договору, без предварительного уведомления.
Работница возвращается из отпуска по уходу за ребенком: что будет с работником, принятым на ее место
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Работница возвращается к выполнению своих трудовых обязанностей после окончания отпуска без сохранения заработной платы, предоставленного ей для ухода за ребенком до достижения им шестилетнего возраста. В связи с этим у работодателей часто возникает вопрос: необходимо ли заранее уведомлять об увольнении работника, принятого на ее место по срочному трудовому договору. Соответствующее разъяснение предоставила Федерация профессиональных союзов Украины.

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На какой срок принимают работника на замену

На период пребывания основной работницы в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а если это подтверждено медицинским заключением — до шестилетнего возраста, работодатель имеет право принять на работу другого работника. В таком случае с новым работником заключается срочный трудовой договор, который действует до дня фактического выхода на работу работницы, находившейся в отпуске по уходу за ребенком. Такая возможность предусмотрена статьей 23 Кодекса законов о труде Украины.

Когда прекращается срочный трудовой договор

После возвращения основной работницы срочный трудовой договор с работником, который временно исполнял ее обязанности, прекращается в связи с окончанием срока его действия. Основанием для этого является пункт 2 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины. Увольнение осуществляется накануне фактического выхода основной работницы на работу.

Вместе с тем законодательство предусматривает исключение. Если после окончания срока действия договора работник продолжает выполнять свои обязанности, а ни одна из сторон не требует прекращения трудовых отношений, такой срочный трудовой договор автоматически считается продленным на неопределенный срок.

В Федерации профессиональных союзов обращают внимание, что прекращение срочного трудового договора после окончания срока его действия не требует от работника подачи какого-либо заявления или отдельного волеизъявления. Соглашаясь на заключение срочного трудового договора при приеме на работу, работник фактически соглашается и с тем, что после истечения установленного срока трудовые отношения могут быть прекращены.

Нужно ли предупреждать об увольнении

Именно поэтому работодатель не обязан заранее предупреждать такого работника о предстоящем увольнении в связи с окончанием срока срочного трудового договора. Увольнение осуществляется на основании пункта 2 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.

Можно ли уволить работника во время больничного или отпуска

Кроме того, увольнение по этому основанию допускается даже в том случае, если работник на момент прекращения трудовых отношений находится на больничном или в отпуске. Это объясняется тем, что прекращение срочного трудового договора в связи с окончанием срока его действия не считается увольнением по инициативе работодателя, поэтому ограничения, установленные частью третьей статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, в данном случае не применяются.

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Украина декрет трудовые отношения

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