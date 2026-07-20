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Працівниця повертається з відпустки для догляду за дитиною: що буде з працівником, прийнятим на її місце

18:14, 20 липня 2026 117
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Після повернення основної працівниці з відпустки для догляду за дитиною роботодавець має право звільнити працівника, прийнятого на її місце за строковим трудовим договором, без попереднього повідомлення.
Працівниця повертається з відпустки для догляду за дитиною: що буде з працівником, прийнятим на її місце
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Працівниця повертається до виконання своїх трудових обов’язків після завершення відпустки без збереження заробітної плати, яку їй було надано для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. У зв’язку з цим у роботодавців часто виникає питання: чи необхідно завчасно повідомляти про звільнення працівника, якого було прийнято на її місце за строковим трудовим договором. Відповідне роз’яснення надали у Федерації професійних спілок України.

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На який строк приймають працівника на заміну

На час перебування основної працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а якщо це підтверджено медичним висновком – до шестирічного віку, роботодавець має право працевлаштувати іншу особу. У такому випадку з новим працівником укладається строковий трудовий договір, який діє до дня фактичного виходу на роботу працівниці, що перебувала у відпустці для догляду за дитиною. Таку можливість передбачено статтею 23 Кодексу законів про працю України.

Коли припиняється строковий трудовий договір

Після повернення основної працівниці строковий трудовий договір із працівником, який тимчасово виконував її обов’язки, припиняється у зв’язку із закінченням строку його дії. Підставою для цього є пункт 2 статті 36 Кодексу законів про працю України. Звільнення здійснюється напередодні фактичного виходу основної працівниці на роботу.

Разом із тим законодавство передбачає виняток. Якщо після завершення строку дії договору працівник і надалі продовжує виконувати свої обов’язки, а жодна зі сторін не наполягає на припиненні трудових відносин, такий строковий трудовий договір автоматично вважається продовженим на невизначений строк.

У Федерації профспілок звертають увагу, що припинення строкового трудового договору після завершення строку його дії не потребує від працівника подання будь-якої заяви чи окремого волевиявлення. Погоджуючись на укладення строкового трудового договору під час прийняття на роботу, працівник фактично погоджується і з тим, що після спливу визначеного строку трудові відносини можуть бути припинені.

Чи потрібно попереджати про звільнення

Саме тому роботодавець не зобов’язаний заздалегідь попереджати такого працівника про майбутнє звільнення у зв’язку із закінченням строкового трудового договору. Звільнення здійснюється на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Чи можна звільнити працівника під час лікарняного або відпустки

Крім того, звільнення за цією підставою допускається навіть у разі, якщо працівник на момент припинення трудових відносин перебуває на лікарняному або у відпустці. Це пояснюється тим, що припинення строкового трудового договору у зв’язку із закінченням строку його дії не вважається звільненням з ініціативи роботодавця, а тому обмеження, встановлені частиною третьою статті 40 Кодексу законів про працю України, у цьому випадку не застосовуються.

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Україна декрет трудові відносини

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