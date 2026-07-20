З власників газових приладів можуть стягнути до 2 тисяч грн: за що доведеться платити

Здійснювати техобслуговування приладів в оселі необхідно один раз на рік.

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В Україні власники газових приладів зобов’язані забезпечувати регулярне технічне обслуговування газових мереж та обладнання. Вартість такої послуги може становити до 2 тисяч гривень залежно від типу житла та кількості встановлених приладів.

Як повідомили у компанії «Газмережі», для споживачів діє розподіл платежів за технічне обслуговування газових мереж. Окремо проводиться обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках — це спільні газові мережі під’їздів та фасадні труби. Оплату за такі роботи мешканці здійснюють колективно, а тариф визначають для кожного будинку окремо з урахуванням протяжності труб і кількості квартир.

Також окремо проводиться технічне обслуговування газового обладнання безпосередньо у квартирі чи приватному будинку. Воно включає перевірку роботи лічильника, труб після запірного крана, газової плити чи котла. Для виконання таких робіт власник житла має укласти персональний договір.

Технічне обслуговування газових приладів необхідно проводити раз на рік. Під час перевірки фахівці виконують, зокрема, очищення пальників та змащення кранів. Це має забезпечувати відсутність витоків газу та допомагати економніше використовувати ресурс.

Споживачі можуть самостійно обрати виконавця робіт, однак компанія повинна мати відповідну ліцензію. Під час перевірки власник має надати газорозподільній компанії договір із сертифікованою організацією, яка виконувала технічне обслуговування.

Газові прилади, які не пройшли обов’язкове щорічне технічне обслуговування, можуть відключити від газопостачання. Забезпечення перевірки є обов’язком власника або балансоутримувача житла.

Вартість послуги залежить від кількості та типу газового обладнання, а також складності встановлених приладів.

Для квартир, де є лише газова плита, орієнтовна вартість технічного обслуговування становить близько 435 гривень. У цю суму входить перевірка внутрішніх газопроводів, змащення кранів та очищення пальників.

Для приватних будинків така послуга коштує дорожче — від 1 500 до 2 000 гривень. Це пов’язано з більшою кількістю обладнання, зокрема індивідуальними опалювальними котлами та газовими водонагрівачами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Київський районний суд м. Полтави розглянув цивільну справу за позовом споживачки до АТ «Оператор газорозподільної системи «Полтавагаз» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» про захист прав споживача. Позивачка просила визнати незаконними дії щодо виставлення рахунків за природний газ із застосуванням обсягів, приведених до стандартних умов, а також зобов’язати відповідачів скоригувати обсяги споживання та скасувати нараховану заборгованість.