Суддю Олега Іваницького обрали головою Зборівського районного суду Тернопільської області

Збори суддів Зборівського районного суду Тернопільської області обрали головою суду Олега Іваницького.

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Збори суддів Зборівського районного суду Тернопільської області обрали голову суду.

Як повідомили у суді, відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів головою Зборівського районного суду Тернопільської області обрано Олега Іваницького.

Суддю обрано на посаду строком на три роки, але не довше ніж на строк його повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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